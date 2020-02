Bill et Ted face à l’affiche de la musique est prêt à repartir

Cet été, la sortie de Bill et Ted face à la musique, le troisième volet de la franchise de comédie de science-fiction. Nous attendons toujours patiemment une bande-annonce, mais la récente apparition de Bill S. Preston, Esq. dans la publicité du Super Bowl de Walmart a déclenché l’arrivée de la première affiche teaser de la suite, mettant en vedette la célèbre cabine téléphonique dans le temps. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez maintenant mettre la main sur une réplique grandeur nature de la cabine téléphonique qui a fait ses débuts en L’excellente aventure de Bill et Ted.

Bill et Ted face à la musique Poster

La cabine téléphonique de Bill and Ted’s Excellent Adventure et Bogus Journey est-elle plus célèbre que les personnages titulaires des deux films? Il semble un peu étrange de ne présenter que la cabine téléphonique sur l’affiche. Même s’ils attendent de révéler Alex Winter et Keanu Reeves alors que Bill et Ted reviennent jusqu’à la première bande-annonce, pourquoi ne pas utiliser leurs silhouettes pour ajouter un petit quelque chose en plus?

Quoi qu’il en soit, l’affiche est encore assez bonne. Mais plutôt que d’avoir le téléphone dans le temps affiché sur votre mur, comment aimeriez-vous qu’il soit installé dans votre maison? Une entreprise appelée Cubicall rend cela possible.

Cubicall est un fabricant de cabines téléphoniques personnalisées qui se spécialise dans les cabines de confidentialité pour les appels, le travail tête en bas ou les regroupements d’équipe (peu importe ce que cela signifie), et ils créent des répliques grandeur nature et réelles de la cabine téléphonique à partir du Films de Bill et Ted.

Il s’agit d’une cabine téléphonique Bill and Ted’s Excellent Adventure sous licence officielle qui comprend un authentique publiphone modernisé pour le service VOIP / fixe, une antenne parapluie pour le voyage dans le temps et toutes les fonctionnalités des cabines téléphoniques régulières de Cubicall.

Il s’agit d’un article en édition limitée, mais nous ne pouvons pas imaginer que la demande pour ces cabines téléphoniques sera si élevée lorsqu’elle aura un prix de 8 495 $. Pour ce genre d’argent, vous vous attendez à ce qu’il arrive assemblé, mais quand vous l’obtiendrez, vous devrez le construire vous-même, car il est livré à plat. Vous pouvez pré-commander maintenant avec un dépôt de 100 $, et la cabine téléphonique devrait être expédiée en mai de cette année.

Articles sympas du Web: