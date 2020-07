Bill et Ted face à l’écrivain de musique partage une photo de répétition BTS

L’écrivain Ed Solomon, dont le nom a été Le faux voyage de Bill et Ted méchant De Nomolos, a partagé une nouvelle image dans les coulisses (via SuperHeroHype) de la prochaine Bill & Ted face à la musique. Pour la suite tant attendue, il semble que les stars Alex Winter et Keanu Reeves répéteraient leurs scènes avec les scénaristes et réalisateur Dean Parisot (Galaxy Quest) première chose. Ensuite, ils le dirigeaient pour l’équipe, et enfin, les acteurs se mettaient dans les cheveux et le maquillage

Cette image en coulisses montre l’une de ces premières répétitions. Certainement ne pas regarder leur âge, les acteurs – en assortissant des T-shirts – semblent avoir retrouvé leur physique là où ils étaient.

Ceci est l’une de mes photos personnelles préférées de l’ensemble de @ BillandTed3. Chaque matin avant que @Winter et Keanu ne se coiffent et se maquillent, nous répétions la scène avec (le réalisateur) Dean Parisot (c’est sa main en bas à gauche du cadre). Une fois qu’il a été réglé, nous l’avons exécuté pour l’équipage. pic.twitter.com/EVMpZKmiY8 – Ed Solomon (@ed_solomon) 5 juillet 2020

Annonces :

CONNEXES: Bill et Ted face à la musique sont repoussés de deux semaines

Dans Bill et Ted face à la musique, le duo de San Dimas, déçu de n’avoir pas encore écrit les chansons qui sauveront le monde, d’essayer de voyager vers le futur et de copier leur propre travail. Mais le temps s’avère plus difficile à tromper que cela, et il appartient peut-être à leurs filles de les sauver. En raison du coronavirus, sa date de sortie le 14 août reste provisoire.

Êtes-vous totalement prêt pour Bill et Ted plus corporels? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Visionnement recommandé: l’excellente aventure de Bill et Ted [Limited Edition 30th Anniversary Edition Steelbook] [Blu-ray]