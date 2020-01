Bill et Ted rencontrent leurs filles dans cette nouvelle image

Tout a changé depuis que Bill et Ted ont eu leur première aventure en 1989 et comme nous pouvons le voir sur la photo suivante que USA Today a partagée, lLes protagonistes fous joués par Alex Winter et Keanu Reeves sont maintenant parents.

Nous recommandons également: Confirmé! William Sadler reviendra dans Death in Bill et Ted 3

Selon le synopsis du nouveau Bill & Ted: Face the Music:

«L’enjeu est bien plus important que jamais pour William‘ Bill ’S. Preston et Theodore‘ Ted ’Logan. Maintenant, des amis d’âge moyen se lancent dans une nouvelle aventure quand un visiteur du futur les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons. En cours de route, elles seront aidées par leurs filles, un nouveau lot de personnages historiques et quelques légendes de la musique pour trouver la chanson qui va ranger leur monde et apporter l’harmonie à l’univers. »

Voici l’image de USA Today:

Sur la photo nous pouvons voir Samara Weaving jouer la fille de Bill, Thea, et avec Brigette Lundy-Paine jouer la fille de Ted, Billie, et les deux ressemblent à de dignes filles de rockers.

Bill & Ted Face the Music est réalisé par Dean Parisot, qui était basé sur un scénario des créateurs de la franchise Chris Matheson et Ed Solomon.

Le film sortira en salles le 21 août 2020.

.