Bill Gates démissionne de Microsoft

Bill Gates, le milliardaire fondateur de Microsoft, est depuis longtemps à l’écart des sources technologiques, d’autant plus que, depuis sa retraite, il se consacre corps et âme à la fondation qu’il préside avec sa femme. Même ainsi, de temps en temps, il revient pour donner une interview qui met en lumière son temps dans l’une des entreprises les plus importantes au monde. Mais tout indique qu’il est fatigué d’être l’un des visages les plus importants de Microsoft.

C’est vrai, étonnamment, Bill Gates a annoncé qu’il démissionne de ses deux postes de directeur chez Microsoft et Berkshire Hathaway. Selon Gates, cette décision est prise de se concentrer sur ses tâches philanthropiques, qui comprennent l’investissement dans le secteur de la santé et le développement mondial de l’éducation et la lutte contre le changement climatique. Dans la déclaration, Gates note qu’il a décidé de dire au revoir à Microsoft parce que “cela n’a jamais été aussi fort”, c’est donc le moment idéal pour s’éloigner.

«J’ai pris la décision de démissionner des deux conseils publics que je sers, Microsoft et Berkshire Hathaway, pour consacrer plus de temps à mes priorités philanthropiques, y compris la santé et le développement mondiaux, l’éducation et mon engagement croissant à faire face au changement. le climat. Le leadership dans les sociétés Berkshire et Microsoft n’a jamais été aussi fort, donc le moment est venu de franchir cette étape. »

Avec cela, Gates met fin à une relation de 45 ans avec Microsoft, qui a commencé quand il, avec Paul Allen, a fondé Microsoft. Gates a été PDG de Microsoft de 1975 à 2000, date à laquelle il a démissionné et a laissé sa place à Steve Ballmer, qui est resté à la tête de la société jusqu’en 2014, lorsque le patron actuel, Satya Nadella, est resté PDG de Microsoft.

Dans la déclaration, Gates indique que, bien qu’il n’occupe plus de poste officiel chez Microsoft, cela ne signifie pas qu’il est complètement éloigné de l’entreprise.

«En ce qui concerne Microsoft, démissionner du conseil d’administration ne signifie en aucun cas quitter l’entreprise. Microsoft sera toujours une partie importante du travail de ma vie et je resterai attaché à Satya et au leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. »

Gates a conclu l’annonce par ce qui suit:

«Je me réjouis de cette prochaine phase de ma vie comme une occasion de maintenir les amitiés et les partenariats qui ont le plus signifié pour moi, ainsi que d’être incroyablement fier de prioriser efficacement mon engagement à relever certains des défis les plus difficiles pour les communautés du monde.» .

Avec cela, nous avons dû vivre la fin d’une époque pour Microsoft.

