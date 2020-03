Bill Gates et Mark Zuckerberg financent la recherche sur la guérison pour COVID 19

Bill Gates et Mark Zuckerberg, deux des hommes les plus riches du monde, faire équipe pour rechercher conjointement un remède contre le coronavirus COVID 19. Grâce à une déclaration conjointe entre la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Initiative Chan Zuckerberg, les deux organisations à but non lucratif dirigées par des millionnaires et leurs épouses respectives, il a été annoncé que Zuckerberg se joignait au projet de Gates pour trouver un remède contre le COVID- 19.

L’initiative Chan Zuckerberg a indiqué qu’elle fera un don 25 millions de dollars la Fondation Bill et Melinda Gates pour trouver des traitements efficaces et abordables pour COVID-19.

Le projet vise à découvrir des traitements abordables pour les patients COVID-19 qui peuvent être distribués à grande échelle.

La contribution de Zuckerberg et de son épouse intervient après que la Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé qu’elle financerait des projets thérapeutiques contre COVID-19 début mars. Mastercard et la Wellcome Charitable Foundation s’associent également à Bill et Melinda Gates pour cette initiative, qui est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé, qui a commencé avec un fonds de 125 millions de dollars au lancement.

L’idée est que les experts évaluent de nouveaux médicaments et réutilisent les médicaments existants pour traiter les patients atteints de COVID-19, et leurs recherches devraient également aider à combattre d’autres agents pathogènes viraux à long terme.

L’évaluation des médicaments existants est particulièrement importante car, étant donné qu’ils ont déjà fait l’objet d’essais cliniques de sécurité, il serait beaucoup plus rapide de les mettre à la disposition des patients, en particulier par rapport au développement d’un vaccin, qui prendrait beaucoup de temps à atteindre les malades par des protocoles de sécurité.

L’annonce est l’un des nombreux efforts déployés par les géants de la technologie de la Silicon Valley pour lutter contre le coronavirus en croissance, qui a tué près de 25 000 personnes dans le monde et infecté plus d’un demi-million.

Amazon et Microsoft ont contribué un fonds de secours de 2,5 millions de dollars pour déployer des ressources dans des organisations travaillant avec les communautés touchées par l’épidémie de coronavirus dans la région de Seattle. Facebook a également lancé un programme de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises touchées par la pandémie, et Apple a annoncé qu’il donnerait 10 millions de masques de protection aux États-Unis.

.