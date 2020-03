Bill Moseley, Lance Henriksen et Adrienne Barbeau Star dans ‘Exorcism at 60,000 Feet’ [Trailer]

Chad FerrinNouveau film d’horreur Exorcisme à 60 000 pieds se dirige vers Blu-ray avec la permission de Scream Factory sur 5 mai, et il promet une balade farfelue remplie de nombreux visages familiers.

Le casting comprend Lance Henriksen (Aliens, Pumpkinhead), Bill Moseley (The Devil’s Rejects, 3 from Hell), Adrienne Barbeau (The Fog, Swamp Thing) et Bai Ling (Sosie).

«Nous savons tous que les voyages aériens peuvent être un enfer – mais sur le dernier vol d’un avion de ligne transatlantique, les choses deviennent positivement démoniaques lorsqu’une pandémie de biens infernaux éclate, se propageant de passager à passager… et finalement au pilote. Pour atterrir en toute sécurité et survivre, un prêtre, un rabbin et l’équipage survivant doivent se regrouper contre les turbulences les plus impies imaginables. »

Les caractéristiques spéciales incluent:

Derrière les cris de l’exorcisme à 60 000 pieds de featurette avec le casting et l’équipe

Un casting pour mourir pour une featurette

Pookie the Wonder Dog’s Guide to Practical Effects featurette

Bill’s Big Birthday Bash featurette avec Bill Moseley

Exorcisme sur Skur Row featurette

Bande-annonce théâtrale

Downtown After Sundown featurette

Découvrez la bande-annonce officielle et l’art Blu-ray de style rétro ci-dessous.