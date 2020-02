Bill Murray détestait le film “Groundhog Day” – Voici pourquoi

Bill Murray est un acteur légendaire avec un catalogue de travail impressionnant. L’un des rôles les plus précieux de sa carrière est de jouer le méchant mécontent Phil Connors dans le film culte culte Groundhog Day de 1993. Dans le film, Phil est forcé de revivre le 2 février à Punxsutawney, en Pennsylvanie, encore et encore.

Le film est la création du réalisateur de génie comique Harold

Ramis, un collaborateur fréquent avec Murray. Mais malheureusement, ce film a marqué

la fin

de leur amitié et a commencé une querelle qui durera jusqu’à la mort de Ramis en

2014.

Le problème avec Murray et Ramis provenait tous d’un

film fatidique que l’acteur principal méprisait. Qu’est-ce qui a poussé Bill Murray à

déteste tellement la marmotte?

Bill Murray dans «Groundhog Day», 1993 | Columbia Pictures / .

Bill Murray avait une vision différente pour «Groundhog Day»

En tant que réalisateur, Ramis avait un contrôle créatif sur le film

et il avait déjà un palmarès réussi de comédies au moment où il était

fait. Mais au lieu d’un autre rire-fest, Murray a envisagé le film comme étant un

regard sérieux sur la monotonie de la vie.

Murray a tenté de convaincre son ami de changer le film

direction. Lorsque ces efforts ont été repoussés, Murray est devenu mécontent et aurait

“A jeté des caprices” sur le plateau. «Parfois, Bill

était simplement irrationnellement méchant et indisponible; il était constamment en retard sur le tournage », Ramis

rappelé dans une interview

avec The New Yorker. “Ce que je voudrais lui dire, c’est juste ce que nous disons à notre

enfants: «Vous n’avez pas besoin de faire des caprices pour obtenir ce que vous voulez. Dites simplement quoi

tu veux.'”

Certaines scènes pourraient

ont été douloureux pour Murray

Bill Murray et Andie MacDowell | Columbia Pictures / .

Le film Groundhog Day repose sur la comédie physique et c’était également un point de discorde possible pour Murray. Au cours de la scène de combat de boules de neige, Ramis a apparemment demandé aux enfants de donner à Murray tout leur jet de neige tassée, ce qui a dû vraiment faire mal.

De plus, Andie MacDowell devait

gifler Murray au visage pour une scène, et elle ne s’est pas retenue non plus. “Il

m’a demandé de le gifler vraiment », a-t-elle déclaré dans une interview,

par Reader’s Digest. “Il est difficile de frapper quelqu’un autant de fois!”

Le film a été tourné pendant une période difficile

L’une des principales raisons pour lesquelles Murray détestait Groundhog Day n’avait rien à voir avec le film lui-même. Pendant le tournage, l’acteur a divorcé de son épouse de l’époque, Margaret Kelley, et ses problèmes personnels ne sont pas restés à la maison.

Les différences créatives avec Ramis expliquaient certaines des crises de Murray, mais une partie du problème était de savoir comment sa vie personnelle s’effondrait. Cette réalité a projeté un nuage sombre sur l’ensemble du projet.

Murray a surmonté sa haine

de “Groundhog Day”

«Jour de la marmotte la comédie musicale» | Desiree Navarro / .

Même si Murray semblait détester le film pendant le tournage et juste après sa sortie, son animosité a diminué au fil des ans. Il est même allé voir la version musicale à Broadway – deux fois – et a fait des éloges élogieux pour le casting et l’équipe. Il a même dit que la pièce lui faisait un peu brouiller les yeux. «L’idée que nous devons simplement réessayer. Nous devons juste réessayer », a déclaré Murray à Rolling Stone. “C’est une idée tellement belle et puissante.”

Mais même s’il aimait le

jouer, un redémarrage du film classique est fondamentalement hors de question. Vivant

à travers Groundhog Day la production est une fois pour Bill Murray.