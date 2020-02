Bill Murray est de nouveau Phil Groundhog Day

L’un des grands films avec Bill Murray est, sans aucun doute, Groundhog Day dans lequel Phil Connors, son personnage, voyage encore et encore le même jour sans s’arrêter. Il y a une scène dans laquelle, fatigué de répéter la même histoire, Phil se jette dans une Chevy rouge sur une falaise. Maintenant, pour cette émission du Super Bowl, Jeep fait un tour sur la bande et Ramenez Bill Murray dans cette publicité amusante avec une touche unique de la marque.

Nous recommandons également: Les meilleures publicités geek de l’histoire du Super Bowl

L’annonce de Highdive basée à Chicago profite du fait que le Super Bowl Sunday est Groundhog Day. La publicité a été diffusée le jour du match à 6 heures du matin. m., juste au moment où Phil se réveille tous les jours. Mais dans la publicité, sa peur devient vite de la joie. “C’est différent”dit Phil en regardant une nouvelle Jeep.

Selon AdAge, à travers une déclaration de Fiat Chryslery, le directeur marketing Olivier François a déclaré dans un communiqué:

«La magie s’est produite pour la première fois lorsque j’ai eu l’incroyable chance de rencontrer Bill en personne il y a quelques années, et je savais que c’était parfait pour Jeep. Parce que comme Jeeop, Bill est un esprit libre, recherchant intentionnellement des moyens de trouver l’aventure et de vivre une vie extraordinaire. Lorsque nous avons appris que Groundhog Day tomberait le dimanche du Super Bowl pour la deuxième fois en 54 ans, nous n’avons pas pu nous empêcher de profiter de cette opportunité. Les étoiles sont magiquement alignées. “

Profitez du retour de Bill Murray en tant que Phil Connors dans cette grande publicité et préparez vos tamales pour le Super Bowl:

Spell in Time est sorti en 1993 et ​​réalisé par Harold Ramis. La bande est également Andie MacDowell et Chris Elliott. Il a été écrit par Ramis et Danny Rubin, basé sur une histoire de Rubin.

.