Bill Murray joue dans un film publicitaire / film sur le Super Bowl de la journée Jeep Groundhog

Nous avons déjà vu Bryan Cranston recréer The Shining for Mountain Dew, Rick et Morty sont envahis par Pringles, et un groupe de personnages de la culture pop ramasse des produits d’épicerie chez Walmart. Mais Jeep peut repartir avec la victoire avec leur jour de la marmotte Publicité Super Bowl qui ramène Bill Murray alors que l’homme météo Phil Connors restait à Punxsutawney, en Pennsylvanie. Mais il y a quelque chose de différent à propos de Groundhog Day cette fois, et vous n’aurez qu’à voir ce que c’est dans la publicité complète.

Commercial du Super Bowl Jeep Groundhog Day

La publicité commence comme chaque jour répétitif de Groundhog Day dans le film réalisé par le regretté Harold Ramis. Le radio-réveil arrive à 6h du matin et “Babe” de Sonny et Cher joue. Ensuite, nous obtenons le «D’accord, campeurs, levez-vous et brillez!» Mais cela diverge un peu pour mettre en place la prémisse de ceux qui ont peut-être oublié. Au lieu de poursuivre avec, “N’oubliez pas vos bottines car il fait froid là-bas”, les jockeys de radio proclament immédiatement que c’est Groundhog Day. Duh!

Inutile de dire que Phil n’est pas content de cela. Après tout, sa fin heureuse a empêché la journée de se répéter et l’a fait tomber amoureux de sa nouvelle productrice Rita (Andie MacDowell), donc ce développement est très déconcertant. Le cauchemar continue lorsque Phil rencontre Ned Ryerson (vous savez, Needlenose Ned, Ned the Head, etc., rejoué par Stephen Tobolowsky).

Mais après cela, Bill Murray remarque quelque chose d’autre à proximité en tant que maire de Punxsutawney (joué à nouveau par le frère de Bill Murray Brian Doyle Murray) remet la marmotte dans sa cage. C’est un Jeep Rubicon orange, et Bill Murray le vole avec la marmotte pour une petite balade de joie. Et il continue de voler la voiture et la marmotte encore et encore, s’amusant avec le petit gars.

Cependant, cette publicité pourrait également être très dérangeante. Dans le film, quand Phil vole la marmotte, il conduit un camion d’une falaise et il explose dans une boule de feu. Nous ne voyons rien d’aussi horrible ici, mais Phil s’en fiche du tout lorsqu’un habitant lui dit qu’il va geler à mort en conduisant autour de la Jeep sans toit ni portes.

Peut-être que ce n’est pas si sombre, car il semble qu’il profite simplement de la balade avec la marmotte, l’emmène à vélo, joue à l’arcade, puis regarde des feux d’artifice. Mais est-ce que Jeep empêchera Phil de devenir fou au fil de la journée.? Ou Phil devra-t-il tomber amoureux de la Jeep pour arrêter cela?

