Bill Murray reviendra dans l’univers de Groundhog Day

Bill Murray est une icône des années 80, qui a réussi à rester à jour jusqu’à aujourd’hui. Parmi ses nombreux personnages, celui dont nous nous souvenons tous est Phil Connors, le protagoniste de Groundhog Day, le célèbre film dans lequel Phil (Murray), un animateur de télévision qui se retrouve piégé dans une boucle spatiale temporaire

Le sort temporel a été réalisé par Harold Ramis, Egon dans les Ghostbusters, et a profité d’une curieuse tradition du folklore américain, selon laquelle le 2 février, les agriculteurs prennent une marmotte de son terrier pour savoir combien de temps cela durera l’hiver.

Le film est devenu un classique, un blockbuster et est une référence dans la carrière de Bill Murray. Malgré son succès, il n’a jamais eu de suite officielle, bien que de nombreux films aient pris l’élément de la boucle au fil du temps, surtout ces dernières années. La chose la plus proche d’une suite était le jeu vidéo Groundhog Day: Like Father Like Son, dans lequel le fils de Phil Connors était piégé dans le temps.

Maintenant 27 ans après le lancement de Groundhog Day, Murray jouera à nouveau Phil ConnorsMalheureusement, ce ne sera pas dans un nouveau film, mais dans une publicité pour le Super Bowl. Ainsi, profitant du Super Bowl de cette année qui se tiendra le 2 février, une marque (Jeep) sera promue avec une suite à Groundhog Day. En plus de Murray, l’acteur Stephen Tobolowsky, qui a joué Ned Ryerson dans le film original, apparaîtra également dans la publicité.

La nouvelle a donc été publiée sur le compte Instagram William Murray Golf, qui a également publié deux photos de la production de la publicité.

“La publicité parfaite n’existait pas …” Phil Connors et Ned Ryerson se rencontrent au Woodstock Plaza pour l’annonce de la Jeep qui pourrait sortir dans le Super Bowl (qui sera le jour de la marmotte). “

Nous devrons attendre le 2 février pour voir la publicité pendant l’une des pauses du Super Bowl.

