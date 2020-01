Bill Murray revient dans la publicité du Super Bowl de Groundhog Day – / Film

Parlez de déjà vu. Bill Murray reprend son rôle de cynique météorologue de télévision dans un jour de la marmotte super Bowl publicité pour Jeep, qui a été vue en train de filmer dans la ville de Woodstick, Illinois, où le classique de la comédie de 1993 a été tourné pour la première fois. C’est le genre de lien entre les films que les annonceurs du Super Bowl, dont les publicités à gros budget ont rendu hommage à de nombreux films classiques, ne pouvaient que rêver, car c’est l’année où le match de football de championnat annuel tombe le même jour que Groundhog Day .

Chaque année, nous recevons au moins une publicité du Super Bowl étoilée qui joue sur nos cordes nostalgiques, mais celle-ci dégage encore plus d’un cas majeur de déjà-vu que d’habitude. C’est parce que la publicité de Jeep Groundhog Day Super Bowl a obligé non seulement Bill Murray à reprendre son rôle de Weatherman Phil Connors (qui, dans la comédie dirigée par Harold Ramis, est coincé dans une boucle temporelle tout en rendant compte des festivités de Groundhog Day dans une petite ville de Pennsylvanie), mais ils ont obtenu le frère de Bill Murray Brian Doyle-Murray et Stephen Tobolowsky de reprendre leurs rôles en tant que maire Buster Green et Ned Ryerson, respectivement.

À partir des images capturées de l’ensemble commercial, il semble que Jeep ait parfaitement recréé la ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie, à Woodstock, où le 1993 a été initialement filmé.

On ne sait pas si Andie Macdowell reviendrait en tant que Rita Hanson, mais Jeep ferait mieux de la déployer pour une apparence surprise, ou nous nous émeuterions à l’aube.

La comédie originale de 1993 est l’un des rôles les plus aimés de Murray et est considérée comme un classique de la comédie, même en étant ajoutée au National Film Registry des États-Unis en tant que film jugé «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif». Le film a été adapté à la scène en tant que comédie musicale en 2016 (malheureusement sans Murray). L’influence de Groundhog Day repose toujours sur la culture pop aujourd’hui, avec des films comme Happy Death Day et Russian Doll qui s’inspirent de la prémisse emblématique du film en boucle temporelle. Cela montre à quel point c’est une histoire intemporelle et qui va nous durer pour le reste de notre vie – et celle de Murray -.

La publicité de Groundhog Day débutera probablement le Super Bowl dimanche 2 février 2020.

