Bill Murray se retrouve coincé dans une autre journée marmotte dans le nouveau spot du Super Bowl

Bill Murray est coincé dans une autre journée de la marmotte dans le nouveau spot du Super Bowl

Près de 27 ans depuis jour de la marmotte a fait ses débuts dans les théâtres en 1993, Bill Murray, double vainqueur des Emmy Awards, reprend l’un de ses rôles les plus emblématiques en tant que Phil Connors dans une publicité du Super Bowl pour la marque automobile Jeep. Dans la publicité télévisée, Murray est à nouveau pris au piège dans une boucle temporelle sans fin, mais cette fois, il revit sa journée encore et encore pour se lier avec le célèbre Groundhog de la ville alors qu’ils roulent ensemble avec style. Avec également le retour de Stephen Tobolowsky et Brian Doyle-Murray en tant que Ned Ryerson et Buster Green, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous!

jour de la marmotte a été réalisé et coécrit par le regretté Harold Ramis, qui était la co-vedette de Murray dans Ivan Reitman chasseurs de fantômes films. La comédie fantastique a également joué Andie MacDowell dans le rôle de Rita Hanson et Chris Elliott dans le rôle de Larry. Après la sortie du film, il est devenu une comédie classique instantanée en obtenant beaucoup d’éloges de la critique et a clairement résisté à l’épreuve du temps en étant fréquemment inclus dans diverses listes des meilleurs films de comédie. Bien que le trope de la boucle temporelle ne soit pas originaire du film, «jour de la marmotte» est maintenant couramment utilisé comme terme pour décrire une situation désagréable qui ne cesse de se répéter.

