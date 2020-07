Bill Pullman dit porter un masque / film

« Aujourd’hui, nous célébrons notre fête de l’indépendance. » Il y a peu de discours aussi excitants que celui donné dans Le jour de l’indépendance par Bill Pullman en tant que président Thomas J. Whitmore, inspirant une équipe de pilotes hétéroclites pour abattre les envahisseurs extraterrestres qui ont fait des ravages à travers le monde.

Mais il y a une menace réelle qui menace l’Amérique et le reste du monde aujourd’hui, et ce n’est pas une invasion extraterrestre. C’est la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi Alamo Drafthouse a ramené Bill Pullman pour inciter les gens à se protéger eux-mêmes et leurs compatriotes américains en portant un masque pour écraser la propagation de COVID-19. Si tout le monde porte un masque pendant seulement un mois, nous pouvons battre cette chose et célébrer vraiment notre liberté.

Jour de l’indépendance Coronavirus PSA – Porter un masque

Comme le dit Bill Pullman, si nous portons tous des masques et agissons de manière responsable, nous pouvons retourner dans les bars, les restaurants et peut-être surtout dans les cinémas. Le port d’un masque ne porte pas atteinte à notre liberté. Cela fait en sorte que nous pouvons encore avoir un semblant de normalité face à une pandémie mondiale, et cela permettra aux entreprises de ne pas rester fermées plus longtemps qu’elles ne devraient l’être. Si vous voulez sauver des entreprises, si vous voulez retourner dans les salles de cinéma et si vous voulez retrouver une vie normale, portez un masque et aidez les États-Unis à rejoindre le reste du monde en étant intelligents et sûrs en éliminer COVID-19.

Articles sympas du monde entier: