Bill Rieflin batteur du groupe R.E.M. perd la vie | Instagram

Groupe de rock alternatif R.E.M. il a perdu l’un de ses collaborateurs Bill Rieflin qui a perdu la vie à 59 ans.

La nouvelle a été partagée via Twitter laissant tout le monde choqué, Krist Novoselic, le bassiste de Nirvana est celui qui a partagé le scoop.

Krist Novoselic et Bill Rieflin ont travaillé ensemble, Krist a travaillé avec le musicien sur son aventure solo, presque immédiatement différentes célébrités ont commencé à partager leurs condoléances.

Cela peut vous intéresser: Rosalia sort son nouveau single Dolerme montrant son côté le plus romantique

“Notre bien-aimé et merveilleux Bill Rieflin a quitté ce monde aujourd’hui. HUMAN très aimé et membre de King Crimson. Famille à ses côtés. Pour toujours dans nos cœurs”, a déclaré Toyah Willcox.

R.E.M. a été l’un des premiers groupes de rock alternatif Ils sont apparus pour que le groupe soit essentiel dans la création et le développement de ce genre.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

William “Bill” Rieflin est né le 30 septembre 1960, et bien qu’il fût le batteur de R.E.M. ni faisait officiellement partie du groupe.

Rieflin a participé à quinze groupes et, en tant que soliste, il a sorti trois albums, le premier: Naissance d’un géant, puis a poursuivi avec Les répercussions du comportement angélique avec Robert Fripp et Trey Gunn et le troisième était Long avec Chris Connelly.

“Triste jour pour la musique Bill Rieflin, batteur de R.E.M., Ministry, Revolting Cocks, Nine Inch Nails, King Crimson, parmi beaucoup d’autres, est décédé”, un autre des tristes commentaires à l’égard de l’artiste.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Les nouvelles sont rapidement devenues une tendance puisque Bill a participé à tellement de groupes que sa musique et son influence ont atteint suffisamment de gens, laissant un grand vide dans l’industrie de la musique.

Jusqu’à présent, la famille de Bill n’a pas partagé plus de détails sur sa mort, nous espérons savoir bientôt quelles étaient les raisons de sa mort et que sa propre famille a démissionné rapidement ainsi que ses fidèles disciples.

Lire aussi: Jennifer Lopez a montré ses arrières sur scène sans s’en rendre compte

.