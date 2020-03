Bill Skarsgård serait de retour en tant que Pennywise dans Space Jam 2

Bill Skarsgård a fait un travail fantastique pour terrifier les enfants dans les deux films It en tant que Pennywise. Sa performance effrayante a obligé de nombreux membres du public à dormir avec les lumières allumées après avoir été témoin de sa représentation du célèbre personnage de Stephen King. Mais maintenant, il semble que sa prochaine apparition fera rire les gens au lieu de pleurer, alors que le clown horrible devrait apparaître dans l’immense Space Jam 2.

Dans les années 90, Michael Jordan était l’un des plus grands noms du sport, et les Looney Tunes étaient une puissance dans le monde des dessins animés, alors naturellement, les deux se jumeleraient pour un film qui serait un énorme succès. Space Jam a vu l’icône de la NBA faire équipe avec Bugs Bunny et le reste du gang pour affronter les Monstars, un groupe d’extraterrestres qui ont volé les compétences de basket-ball de certains des plus grands joueurs du monde, comme Charles Barkley, Shawn Bradley, Muggsy Bogues, Patrick Ewing et Larry Johnson. Il a également présenté une excellente performance de Bill Murray, qui a prouvé qu’il a quelques mouvements sur le terrain.

Maintenant, Space Jam 2 est officiellement en préparation avec Malcom D. Lee attaché à la réalisation, et prendre la place de Jordan ne sera autre que la star de Los Angeles Lakers LeBron James. Il reprendra le terrain avec les Looney Tunes, mais il y aura également des invités très inattendus qui feront également des apparitions.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Disney développait un spin-off de Beauty and the Beast pour Gaston, et qu’un nouveau film Scream est en préparation, que nous savons tous les deux être vrais – disent que Pennywise sera dans Space Jam 2. Il sera une création CGI dans le film, mais Skarsgård serait de retour pour exprimer le monstre métamorphe. Comment exactement il sera impliqué, que nous ne savons pas encore, mais cette nouvelle vient juste après un rapport précédent qui dit que nous verrons également le masque de Jim Carrey dans le film.

On nous a également dit que d’autres personnages inattendus pourraient également apparaître, et pendant que nous essayons de voir quoi d’autre nous pouvons creuser à cet égard, pour l’instant, il semble que vous pouvez vous attendre à voir à la fois Pennywise et le masque susmentionné sur le terrain lorsque Space Jam 2 le slam pénètre dans les salles le 16 juillet 2021.