Bill & Ted Face The Music sort un teaser de compte à rebours de 6 mois

Voulez-vous entendre quelque chose d’excellent, mes gars et dudettes et non binaryettes? Nous pouvons tous voir le visage lisse et non vieilli de Keanu en seulement six mois! De plus, Alex Winter est là, et il est très gentil, alors nous devrions aussi être excités pour ça! Où voyons-nous ces gars? Pourquoi, dans Bill & Ted Face à la musique bien sûr! Nous avons déjà attendu 19 ans, alors qu’est-ce qu’un autre semestre, non?

Orion Pictures a publié un petit teaser pour bébé aujourd’hui sur Instagram pour célébrer l’occasion, bien qu’il ne s’agisse que d’un clip retravaillé d’Excellente aventure avec “Six mois” superposé aux deux faisant des célébrations de guitare aérienne, et ne présentant aucune nouvelle séquence . Pourtant, il partage l’esprit et l’excitation que beaucoup de gens ont pour cette prochaine suite.

Ce que nous savons de l’intrigue de Face The Music nous dit que nos malheureux slackers d’âge moyen ont environ 80 minutes pour sauver le monde avec leur musique. Le temps ne signifie rien pour les deux, car ils utilisent leur cabine téléphonique qui voyage dans le temps pour éviter l’effondrement de l’univers. Ils amènent également leurs filles adolescentes à l’aventure historique, où elles peuvent grandir un peu après tout.

Cliquer pour agrandir

Personnellement, j’aime à la fois Excellent Adventure et Bogus Journey, ce dernier semble avoir été oublié au fil du temps, sauf pour l’ajout de la représentation de la mort de William Sadler. Même dans d’autres communiqués de presse que j’ai lus, Face the Music est davantage présenté comme une suite d’Excellente Aventure, sans mentionner le deuxième voyage de Bill et Ted. Ce dernier film n’a tout simplement pas autant de crédit qu’il le mérite.

Je suis heureux que tout le monde, de Keanu à Alex Winter en passant par les co-créateurs Ed Solomon et Chris Matheson, soit si désireux et passionné de revisiter un classique culte comme celui-ci. Je me méfie un peu de la participation d’Orion, mais ils ont soutenu Silence of the Lambs dans la journée, donc ils ne sont pas tous mauvais. Voici pour espérer la nouvelle aventure des slackers d’âge moyen dans Bill & Ted face à la musique est aussi bon que les classiques.