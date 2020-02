Bill & Ted Face The Music Teaser nous demande d’être excellents

Les voyageurs du temps préférés de tous sont de retour sur les écrans de cinéma avec le Bill & Ted face à la musique, la troisième entrée de la franchise bien-aimée, après ses prédécesseurs Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989) et Bill & Ted’s Bogus Journey (1991).

Si vous avez suivi la production, vous savez sûrement que l’un des nouveaux ajouts à la série est l’inclusion des filles des personnages principaux. Oui, le trio verra Bill S. Preston Esq. et Ted Logan rencontrant leur propre chair et sang, qui les aidera dans leurs derniers mésaventures à travers le temps et l’espace.

Et bien que nous n’ayons pas encore vu de séquences de la sortie très attendue, une nouvelle promo a trouvé son chemin en ligne aujourd’hui, que vous pouvez voir ci-dessus. Certes, ce n’est pas grand-chose, mais cela nous rappelle que Face the Music sera avec nous plus tard cette année et nous demande également à tous d’être “excellents les uns envers les autres”. Certains ont émis l’hypothèse que ce pourrait être juste un apéritif avant une bande-annonce appropriée. tombe ce soir pendant le Super Bowl, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas être sûrs.

Dans tous les cas, il est probablement sûr de dire que tout le monde aimerait voir des images de Bill & Ted Face the Music. Bien sûr, les suites en fin de partie sont généralement assez décevantes, mais il y a eu quelques exceptions au fil des ans et, certes, la troisième entrée de cette série adorée a beaucoup à offrir.

Dean Parisot, qui était derrière la caméra pour Galaxy Quest dans les années 90, est à la barre et nous avons évidemment récupéré Keanu Reeves et Alex Winter dans les rôles principaux. Sans oublier que Bill Solomon et Chris Matheson, qui ont écrit les deux films originaux, sont également de retour. Ainsi, tous les ingrédients sont certainement là pour un excellent retour pour la franchise. Mais nous ne saurons pas avec certitude si c’est un succès avant Bill & Ted face à la musique débarque dans les salles le 21 août.