Bill & Ted se joignent à Face The Music avec leurs filles sur une nouvelle photo

Deux de nos voyageurs temporels préférés devraient revenir cette année Bill & Ted face à la musique, Le troisième opus de la franchise, après ses prédécesseurs Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989) et Bill & Ted’s Bogus Journey (1991).

L’un des nouveaux ajouts au prochain film de 2020 est l’inclusion des filles des personnages principaux et aujourd’hui, nous avons une image nouvellement publiée qui présente Bill S. Preston Esq. et Ted Logan rencontrant nul autre que leur propre chair et sang.

La famille groovin ’et movin’ s’est agrandie et les filles de Bill et Ted prévoient de les aider dans leur dernière aventure à travers le temps et l’espace. Depuis leurs humbles débuts dans ce garage exigu et étouffant, les deux têtes ont traversé beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d’histoires à raconter et des chansons à chanter, mais le monde en a encore besoin.

Vous voyez, un messager du futur apparaît et informe les deux héros de jammin que leur musique doit être utilisée pour sauver l’humanité. Poussé par la nouvelle de cette responsabilité, Bill et Ted se sont mis à sauver le monde et à réaliser une prophétie.

Alors qu’elles parcourent l’histoire, affrontent (à nouveau) la mort et se heurtent à une poignée d’autres figures notables, leurs filles sont là pour les aider sur leur chemin. Les jeunes filles s’attaquent également à leur père de plusieurs façons, la fille de Bill Thea prenant son nom après Ted et la fille de Ted Billie tirant également son nom de Bill.

Keanu Reeves, qui a acquis une nouvelle notoriété après avoir joué dans la récente franchise John Wick, reprend son rôle de Ted, tandis qu’Alex Winter revient dans le rôle de Bill et William Sadler dans le rôle de Death. Ailleurs, Samara Weaving (Ready or Not) dépeint Thea et Brigette Lundy-Paine (The Glass Castle) joue Billie.

Cela fait maintenant près de trois décennies que nous avons vu Bill et Ted en action et avec le battage médiatique qui commence à se construire alors que de plus en plus de regards sur le film sont révélés, nous sommes impatients de savoir ce qu’ils ont été Jusqu’à. Et nous allons faire exactement cela quand Bill & Ted face à la musique arrive le 21 août 2020.