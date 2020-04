Bill Withers, la chose la plus proche des Noirs à Springsteen, est décédé

▲ Withers, qui apparaît dans une image de 2006, est décédé à 81 ans. Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. 6

Bill Withers, auteur-compositeur-interprète de tubes des années 70 qui ont résisté à l’épreuve du temps comme Lean on Me, Lovely Day et Ain’t No Sunshine, est décédé de complications cardiaques, a déclaré sa famille dans un communiqué envoyé à Ap. Il avait 81 ans. années.

Le triple artiste lauréat d’un Grammy Award, qui s’est retiré de la musique au milieu des années 80, est décédé lundi dernier à Los Angeles, selon le communiqué. Son décès survient à un moment où le public s’est tourné vers sa musique pour s’inspirer pendant la pandémie de coronavirus, avec des professionnels de la santé, des chorales, des chanteurs et d’autres publiant leurs propres versions de Lean on Me pour les aider à traverser ces moments difficiles.

Nous sommes détruits par la perte de notre mari et père bien-aimé et dévoué. Il était un homme solitaire avec un cœur déterminé à connecter le monde entier à travers sa poésie et sa musique, qui parlait honnêtement aux gens et se connectait les uns aux autres, dit la lettre. Aussi intime que soit sa vie avec sa famille et ses amis proches, sa musique appartient au monde pour toujours. En ces temps difficiles, nous prions pour que votre musique vous apporte réconfort et divertissement tandis que les fans s’accrochent fermement à leurs proches.

Les chansons Withers sorti au cours de sa brève carrière ont fait partie de la bande originale d’innombrables fiançailles, mariages et fêtes. Ils ont des mélodies puissantes et des rythmes parfaits combinés à une voix douce qui transmet l’honnêteté et des émotions complexes, sans recourir à des cascades vocales.

Lean on Me, Ode to Friendship, a été jouée lors des cérémonies d’inauguration des présidents Barack Obama et Bill Clinton. Cette chanson, avec Ain’t No Sunshine, est incluse dans la liste de Rolling Stone des 500 meilleures chansons de tous les temps.

Il est le dernier homme commun afro-américain, a déclaré le musicien Questlove à Rolling Stone en 2015. Bill Withers est la chose la plus proche des noirs pour Bruce Springsteen, a-t-il ajouté.

Trésor de la musique américaine

Sa mort a déclenché une vague de messages d’appréciation sur les médias sociaux, notamment de la part de l’ancienne conseillère d’Obama, Valerie Jarrett, qui a déclaré que la musique de Withers avait été une partie précieuse de sa vie. Pendant ce temps, le chanteur José James a déclaré que nous avions plus que jamais besoin du message d’union de Whithers et Billy Dee Williams a tweeté que sa musique plaisait à mon cœur et calmait mon âme.

Withers, qui a surmonté son bégaiement d’enfance, était le dernier de six enfants d’une famille dans la ville minière de Slab Fork, en Virginie-Occidentale.

Il a rejoint la Marine à 17 ans et a servi neuf ans comme mécanicien aéronautique installant des toilettes. Après avoir été mis hors service, il a déménagé à Los Angeles et a travaillé dans une usine de pièces d’avion, mais a acheté une guitare dans un prêteur sur gages et enregistré des échantillons de ses chansons dans l’espoir de décrocher un contrat d’enregistrement.

En 1971, Whitters signe avec Sussex Records et sort son premier album, Just As I Am, avec le grand Booker T. Jones à la barre. L’album comprenait les succès Grandma’s Hands et Ain’t No Sunshine, inspirés du film Jack Lemmon Days of Wine and Roses.

Ain’t No Sunshine a été initialement publié en tant que face B de leur premier single, Harlem. Cependant, les DJ de radio ont renversé le record et la chanson a atteint la troisième place du palmarès de popularité du Billboard et est restée dans le Top 40 pendant 16 semaines.

Withers a généré plus de succès l’année suivante avec Lean on Me, les menaçants Who Is He (et What Is He to You) et étroitement ajusté Use Me sur leur deuxième album, Still Bill.

Il a ensuite publié le remarquable Lovely Day, co-écrit par Skip Scarborough et dans lequel il a tenu le mot jour pendant près de 19 secondes.

Il a reçu les Grammy Awards en tant que compositeur de “Ain’t No Sunshine” en 1971 et pour Just the Two Of Us en 1981.

En 1987, il obtient sa neuvième nomination et son troisième gramophone en tant que compositeur du tube Lean on Me de 1972, réenregistré par le Club Nouveau.

En 2015, Bill Whiters a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll.

.