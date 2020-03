Billie Eilish, Alicia Keys et Elton John commencent par le Living Room Concert | AP

Il semble que le Concert dans le salon Ça a plutôt bien commencé comme Billie Eilish Alice Keys et Elton John a commencé la collecte de fonds pour le coronavirus.

Les spectateurs étaient excités, les musiciens ont joué de leurs maisons pour un concert de charité d’une heure pour recueillir des fonds pour les personnes touchées par la crise des coronavirus.

Keys a lancé l’événement de dimanche, qui a également honoré les professionnels de la santé et les premiers intervenants en chantant leur chanson. “Underdog” d’un piano à la maison.

L’interprète de “Personne” Il a remercié ceux qui «risquaient leur vie pour nous garder en sécurité».

Carey, l’un des derniers artistes, a chanté “Soyez toujours mon bébé” dans son home studio à New York, puis elle a dit au public qu’elle allait mettre les gants.

Lady Gaga fera partie du concert iHeart Living Room Concert for America organisé par Elton John. Dans lequel les artistes apparaissent depuis leur domicile respectant la quarantaine de COVID-19.

Elton John, qui était l’organisateur de l’événement, a chanté et a également présenté le spécial qui a été diffusé sur les stations de Radio Fox et iHeartMedia; Il a dit qu’il espérait que “ce divertissement nourrira et nourrira votre âme”.

C’est incroyable de voir comment la musique rassemble les gens, pas seulement parce que vous voyez votre chanteur préféré “rencontrer” bien que le mot soit “rejoindre”, mais la façon dont nous sommes finalement où nous sommes et quelle que soit notre nationalité, nous nous soutiendrons toujours.

Les cinq membres des Backstreet Boys se sont produits à différents endroits pour chanter leur tube classique, “Je le veux comme ça”. Et Demi Lovato a chanté sa chanson émotionnelle “Gratte-ciel” tout en jouant du piano.

Les artistes ont été filmés avec des téléphones portables, des caméras et du matériel audio dans leurs maisons. L’événement a eu lieu pendant la intervalle de temps Il appartiendrait aux iHeartRadio Music Awards, qui sont devenus une partie d’une vague de reports et d’annulations d’événements publics en raison de la pandémie.

