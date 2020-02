Billie Eilish appelle les rappeurs à «mentir» dans leurs paroles

Billie Eilish est sous le feu des fans de hip-hop.

La gagnante d’un Grammy, âgée de 18 ans, a provoqué un tollé suite à une interview qu’elle a faite pour la couverture de mars de Vogue dans laquelle elle accuse les artistes hip-hop de «mentir» sur les armes et les femmes dans leurs paroles. La chanteuse de «Bad Guy» affirme que les rappeurs ne la maintiennent pas réelle et fabriquent des histoires, ce qu’elle dit qu’elle ne fait pas.

“Ce n’est pas parce que l’histoire n’est pas réelle qu’elle ne peut pas être importante”, dit-elle au magazine. «Il y a une différence entre mentir dans une chanson et écrire une histoire. Il y a des tonnes de chansons où les gens mentent. Il y a beaucoup de ça dans le rap en ce moment, des gens que je connais qui rappent. C’est comme «j’ai eu mon AK-47 et je suis foutu». . . “Et je me demande quoi? Vous n’avez pas d’arme. «Et toutes mes salopes. . . . “Je me demande, quelles chiennes? C’est de la posture, et ce n’est pas ce que je fais. “

Ses commentaires ont été accueillis par des fans du hip-hop, qui l’ont appelée pour ses critiques tout en l’accusant de voler du hip-hop.

utilise la musique influencée par le hip hop pour devenir célèbre

-prend l’esthétique du hip hop pour devenir une icône de la mode

-des conneries sur le hip hop

le cheminement de carrière pop femme blanche normale. miley a fait la même chose. https://t.co/6kIXk1nTwU

– p.e. moskowitz (@_pem_pem) 4 février 2020

Eilish a déjà exprimé son amour pour les rappeurs, notamment Tyler, The Creator et XXXTentacion. “Il était comme un faisceau de lumière et il a juste essayé de tout faire pour les autres”, a-t-elle dit à propos du regretté X. “C’était comme l’enfant le plus altruiste que j’aie jamais rencontré de ma vie.”

L’automne dernier, elle a révélé qu’elle avait envoyé des SMS à Drake, 15 ans son aîné, ce qui a également fait sensation sur les réseaux sociaux. “Internet est un gâchis stupide en ce moment”, a déclaré Eilish à Vogue. “Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste? Il y a tellement de gens qu’Internet devrait être plus inquiet. Vous allez vraiment dire que Drake est effrayant parce qu’il est un de mes fans, et ensuite vous allez voter pour Trump? C’est quoi cette merde? “

Le mois dernier, Eilish est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter les quatre catégories principales dans la même nuit aux Grammys.