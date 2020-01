Billie Eilish, Camila Cabello et Demi Lovato avec des chansons émotionnelles au Grammy | Instagram

Il semble que les émotions ont régné dans la livraison de Grammy 2020 Billie Eilish, Camila Cabello et Demi Lovato ont eu des présentations très émouvantes lors de la cérémonie.

Malgré des styles légèrement différents les trois célébrités ils ont réussi à hypnotiser le public qui était présent.

Présentation après présentation, ils ont réussi à transmettre au public leurs propres émotions il y avait certaines larmes qui a réussi à obtenir lors de leurs performances.

Vous pourriez être intéressé: les Grammys célèbrent malgré le scandale et les signes de changement

Billie Eilish était accompagnée d’un piano et d’un chœur, quelque chose de tout à fait différent de l’une de ses présentations accompagnées de feu et de grands écrans, “Quand la fête est finie” C’est la chanson que le plus jeune vainqueur des Grammys a interprétée avec beaucoup d’émotion.

Pour sa part Camila Cabello il a chanté son air intitulé “Premier homme”, accompagné de son père, a décidé de quitter la scène et de se prosterner devant lui pour faire sa performance, tout comme Billie était accompagnée d’un piano, mais a ajouté une vidéo où elle est probablement apparue quand elle était encore plus jeune.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Vêtue d’une délicate robe rose deux pièces, courte sur les jambes et longue comme une ceinture sur les côtés portant une grosse queue, quand elle était devant son père les larmes de lui, ils ne pouvaient pas se contenir, rendant la présentation encore plus émotionnelle.

“N’importe qui” c’était la chanson interprétée par Demi Lovato, revenant sur scène en portant une robe longue et large blanche, elle en portait un complet, il semble que les pianos étaient bien présents à l’événement car Demi chantait aussi en compagnie d’une seule.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Sa présentation a été l’une des plus émotif en raison de l’émotion qui a imprégné la chanson, il est dit que la chanson a été écrite l’année dernière peu de temps avant de perdre sa vie.

À la fin de sa présentation, le public a applaudi la jeune chanteuse et en son honneur, ils ont décidé de se lever pour la féliciter encore plus.

Lire aussi: Demi Lovato chantera l’hymne national dans le Super Bowl

.