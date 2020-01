Billie Eilish dévoile la date de sortie de son deuxième album: “It’s Coming”

Le prochain album de Billie Eilish est en route … sorta.



Après le succès de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), la base de fans massive de Billie Eilish est déjà à la recherche d’une autre offre musicale du phénomène pop de 18 ans. Le week-end dernier, la performeuse “Come Out and Play” est montée sur scène au festival de musique iHeartRadio ALTer EGO 2020 et a pris un peu de temps pour se connecter personnellement avec les fans et répondre à quelques questions sur la nomination pour plusieurs Grammys, alors que nous pouvions nous attendre à son deuxième album à paraître, et plus encore.

Au cours d’une interview avec iHeartRadio, Eilish a révélé qu’elle était reconnaissante d’être reconnue par la Recording Academy en déclarant: “Je veux dire, gagner un Grammy est comme … Qui pourrait penser que vous gagneriez un Grammy, vous savez ce que je Je n’ai jamais pensé: “Oh, je gagnerais un Grammy un jour!” Donc, vraiment si je reçois quelque chose, je serai heureux si je ne le suis pas, je le serai aussi, car juste pour être nominé, que demander de plus? “

Finalement, le sujet de la suite de son premier album est apparu lors de l’interview. On a demandé au chanteur / compositeur si les fans pouvaient s’attendre à une autre offre musicale cette année à laquelle Eilish a répondu,

“Cette année? Non, mais je le ferai cette année. Mais les prochaines années? Ça vient. Quand c’est fait. Ce n’est pas encore fait.”

Nous ne recevrons peut-être pas un projet complet de Billie Eilish cette année, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’un documentaire mettant en vedette le chanteur “méchant” arrive sur le service de streaming Apple TV dans les mois à venir. Découvrez l’interview de Billie Eilish au festival de musique iHeartRadio Alter EGO 2020 dans son intégralité ci-dessous.

