Billie Eilish dévoile les détails du thème de James Bond pour «No Time To Die»

Billie Eilish a récemment discuté de la façon dont elle a fait chanter et écrire le thème de James Bond pour le prochain No Time To Die.

L’un des emplois les plus emblématiques de l’industrie musicale est d’avoir la possibilité de chanter une chanson thème de James Bond. Sans doute la performance musicale la plus convoitée de l’histoire du cinéma, la chanson thème de James Bond est à la fois là pour représenter le film dans son ensemble mais aussi à l’époque de sa création. La superstar Billie Eilish a été sélectionnée pour écrire la chanson de la prochaine sortie solo cinématographique de James Bond, No Time To Die,. Pour pas le temps de mourir.

Lors d’une interview à l’événement ALTer EGO d’iHeartRadio, Billie Eilish a été interrogée sur la façon dont le processus d’écriture et de chant pour No Time To Die avait commencé. Ce faisant, Billie Eilish a révélé quand elle a commencé à travailler sur la chanson pour No Time To Die, ainsi qu’avec qui elle a travaillé sur la chanson.

«C’était il y a quelque temps. C’est quelque chose que mon frère et moi, qui sommes mon partenaire d’écriture, nous avons essayé d’écrire une chanson de Bond pour toute notre vie. Même pas, nous voulons obtenir la chanson de Bond, comme toutes les chansons qui ont été le générique d’ouverture des films. C’est comme, ça a toujours été fantastique. Et Bond est tellement stupide! Comme c’est vraiment le cas, c’est la franchise de films la plus cool du monde. Donc, ce fut un appel fou et un fou ces derniers mois, et y travailler avec Hans [Zimmer]. Oh mon dieu, c’était incroyable. Je suis très excité.”

Cela montre à quel point Billie Eilish est excitée, surtout parce qu’elle est une aficionado de la culture pop connue. Les chansons de Billie Eilish étaient auparavant mûres avec des références à la culture pop, donc c’est assez génial pour elle d’avoir un rêve devenu réalité. Comme prévu, Billie Eilish travaille sur le morceau No Time To Die avec son frère Finneas. De plus, Billie Eilish a révélé qu’elle avait travaillé sur le morceau No Time To Die avec le compositeur de films emblématique Hans Zimmer, connu pour ses grandes productions tentaculaires, qui imitent le travail de Billie Eilish. Dans l’ensemble, il semble que les fans de Billie Eilish et James Bond sont prêts à se faire plaisir lorsque le morceau No Time To Die sortira quelque temps avant la sortie du film.

Voici le synopsis officiel de No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 8 avril 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

