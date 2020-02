Billie Eilish dit que Michael B. Jordan devrait être le prochain James Bond

Billie Eilish aimerait voir Michael B. Jordan en 007.



Après le prochain film No time to Die, James Bond de Daniel Craig ne sera plus. Cela laisse derrière lui la question de savoir qui va affronter la prochaine ère de Bond, et Billie Eilish a offert son point de vue sur la question.

“Honnêtement, Michael B. Jordan tuerait ce s – t”, a déclaré le chanteur plus tôt dans la semaine dans une interview avec Capital Breakfast. “Je pense qu’il le tuerait.”

No time To Die marquera la fin de la série de films de Craig qui incluaient Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall et Spectre. Eilish est liée à tout cela car elle est la voix derrière la chanson thème de ce film, faisant d’elle la plus jeune artiste à composer une chanson thème de James Bond.

la prémisse du nouveau film trouve Bond à la retraite en Jamaïque. Naturellement, le réconfort est de courte durée car il est sollicité par un vieil ami de la CIA pour l’aider à sauver un scientifique kidnappé. Rami Malek endosse cette fois le rôle du méchant de Bond.

No Time to Die fera ses débuts dans les salles en avril.

.