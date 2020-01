Billie Eilish écrit un sujet pour 007 | INSTAGRAM

Billie Eilish est celle choisie pour écrire et interpréter le thème principal du nouveau film du célèbre agent 007, No Time to Die, avec Daniel Craig.

L’interprète de “Bury a Friend” a soulevé des soupçons à travers ses histoires Instagram, où elle a partagé des images de filles Bond comme Eva Green, Lea Seydoux et Halle Berry, et plus tard, la nouvelle a été confirmée dans les comptes Twitter de l’interprète et la franchise de cinéma.

“C’est fou de faire partie de tout ça. Être capable de faire la chanson principale d’une saga aussi légendaire est un honneur. James Bond est la franchise cinématographique la plus incroyable qui ait jamais existé, je suis toujours dans l’état de choc”, a déclaré Eilish.

La date de sortie de la chanson principale de No Time to Die n’est pas encore confirmée, un film qui sortira en avril de cette année.

Il ne faut pas oublier que Billie vient d’avoir 18 ans, alors il a décidé de partager une vidéo touchante sur son Instagram officiel, où nous pouvons voir plusieurs photos maison jamais vues auparavant, quand il était encore une petite fille rêvant d’être artiste.

Dans la vidéo, nous pouvons voir Billie dire: “Bonjour, je m’appelle Billie, et je jouerai une chanson que j’ai inventée avec cette guitare.” Dans la suite de la vidéo, nous pouvons observer Billie en commençant par sa carrière, depuis un très jeune âge jusqu’à ce qu’elle soit déjà adolescente, où son frère aîné Finneas (maintenant également producteur de musique) semble toujours la soutenir et être un frère affectueux.

Ces clichés faits maison sont échangés contre l’une de ses plus récentes tournées “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Où nous pouvons voir comment il est toujours devenu ce dont il a toujours rêvé, remplissant les stades et organisant d’incroyables concerts pleins d’énergie.

