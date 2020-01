Billie Eilish et Lizzo parmi les premiers à remporter les Grammys 2020 Awards

1/5

Billie Eilish et Lizzo ont atteint leur objectif de remporter leur premier Prix ​​Grammy Dimanche 26 janvier, dont Tanya Tucker, J. Cole, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus et le regretté rappeur Nipsey Hussle.

Michelle Obama, Sara Bareilles, Rosalia et 21 Savage sont également devenus les gagnants officiels des Grammys 2020 lorsque le programme a remis des trophées lors de leur cérémonie de pré-diffusion à Los Angeles.

Jusqu’à présent, Gary Clark Jr. et le frère d’Eilish, FinneasIls sont le plus grand nombre de Grammys à emporter avec trois chacun.

Finneas, frère de Billie Eilish, qui co-écrit, produit et conçu le premier album de sa sœur, “Quand nous dormons tous, où allons-nous?”, Il a remporté le meilleur album conçu (non classique), le meilleur album vocal pop (partagé avec sa sœur) et le producteur non classique de l’année.

“Mon cœur bat très vite en ce moment”, a déclaré Finneas. “Ce prix appartient à ma sœur Billie pour sa confiance et sa vision.”

La cérémonie de pré-diffusion, où la plupart des récompenses sont remises, a commencé par un bref souvenir du étoile de la NBA Kobe Bryant, qui a perdu la vie plus tôt dans la journée dans un hélicoptère qui s’est écrasé en Californie, aux États-Unis.

Se référant à l’arène où Bryant a joué pour les Los Angeles Lakers, le PDG de l’Académie provisoire d’enregistrement Harvey Mason Jr. a déclaré: “Puisque nous sommes à la maison, je vous demanderais de vous joindre à moi dans un moment de silence.”

Alice Keys est l’hôte des Grammys, qui sont diffusés en direct de la Staples Center à Los Angeles à partir de 20 h, heure de l’Est.

Le spectacle sera emballé avec des performances de célébrités internationales, y compris Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas BrothersRosalia, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, le créateur, Gwen Stefani, Blake Shelton, John Legend et Cyndi Lauper.

