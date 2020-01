Billie Eilish était sur le point de se suicider lorsqu’elle était plus jeune | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Billie Eilish a récemment eu 18 ans, et ces jours-ci, elle a démontré à nouveau sa franchise et combien il est naturel pour elle de s’exprimer en public pour dire certaines de ses vérités.

Cette fois, il a raconté à son public l’une de ses étapes les plus fortes de sa vie, quelque chose qui a beaucoup marqué sa carrière, car il a traversé des moments douloureux de dépression, une maladie qui a du mal à se rétablir depuis de nombreuses années, alors il a tout accompli Qu’est-ce que c’est aujourd’hui?

C’est ce qu’il a fait lors d’une émission ce jeudi, où il a eu une interview très approfondie pour la chaîne américaine CBS, où le chanteur a révélé une situation terrible qu’il vivait il y a seulement deux ans, car il a dit qu’il se sentait tellement mal qu’il a presque pris sa vie en un de ses voyages à Berlin, commentant que ce fait se reflète dans son succès: “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”.

«L’an dernier (2018), je me suis senti profondément malheureux, j’étais malheureux et je n’ai rien trouvé qui puisse me remonter le moral. Honnêtement, j’en suis venu à penser qu’il n’atteindrait pas 17 ans », a révélé la jeune fille au journaliste Gayle King, qui lui a demandé l’origine d’une de ses phrases« Je veux me tuer »qu’il chante dans son single« Enterrer un ami ».

«Oui, je n’y ai pensé qu’une seule fois, quand j’étais à Berlin, seul dans ma chambre d’hôtel et après avoir réalisé qu’il y avait une fenêtre. Je me souviens que j’ai commencé à pleurer de manière inconsolable à l’idée de comment j’allais mourir. J’étais déterminé à le faire », a déclaré Billie dans cette interview, soulignant à quel point c’était grave.

Le chauffeur a décidé d’essayer de découvrir quelle était la raison de s’accrocher à la vie afin qu’elle puisse atteindre le grand succès qu’elle est aujourd’hui et elle a commenté ce que c’était: “Ma mère”, a-t-il répondu pour confirmer sa grande relation avec sa mère, la scénariste Maggie Baird, qui, selon Billie, est l’une de ses principales raisons de vivre et de passer à autre chose.

Il faut se rappeler qu’Eillish est en compétition pour plusieurs prix dans les Grammys, avec “Bad Guy”. Les Grammys sont dimanche », a déclaré Eilish, qui concourt pour six gramophones en or. “C’est mon # $% # et c’est fou.”

