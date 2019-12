Billie Eilish: H&M apporte de nouveaux modèles pour ses fans | Instagram

Billie eilish Elle a la chance de pouvoir porter son regard sur ses fans à travers H&M: pulls molletonnés, chapeaux, sacs banane, entre autres. Si vous êtes fan de Billie, ici vous pouvez vous habiller comme elle …

Et bien la firme suédoise vient de réaliser les rêves de ses disciples avec un "collection capsule"du chanteur qui ne passera sûrement pas inaperçu.

Vêtements tels que pulls molletonnés longs, t-shirts, chapeaux, sacs banane, joggeurs, entre autres; Un total de 17 vêtements en matériaux tels que 100% coton biologique, ainsi que la marque elle-même, qui composent le style le plus surdimensionné.

Billie Eilish est, sans aucun doute, une inspiration en tant qu'artiste, mais aussi quelqu'un que beaucoup de gens admirent à travers le monde pour son style personnel et pour la manière habilitée dont il dispose de montrer ses valeurs. Nous voulons que les fans entrent dans leur monde et se sentent également libres d'exprimer leur style ", a déclaré Emily Bjorkheim, directrice de la collection H&M Divided.

Il l'a déjà géré Bershka à la fin de l'été avec une série de vêtements qui portaient son nom, et maintenant H&M Il voulait recommencer avec quelque chose de totalement différent.

Alors que celui de Inditex Il est beaucoup plus gothique, sombre et avec plus de contraste, celui qui vient combine également plus de couleurs pastel avec du rose et du vert fluo.

Toujours en suivant le style qui caractérise le plus l'interprète de Méchant, Avec des vêtements de sport et deux pièces entièrement combinées.

H&M a également une collection avec Shawn mendes, dédié à sa tournée et a fait de même avec Ariana Grande en juillet dernier, avec des t-shirts imprimés avec Merci, ensuite. Dont, il semble qu'ils peuvent encore être trouvés dans certains magasins.

Ces vêtements peuvent être un excellent cadeau pour les Noël ou début 2020, avec l'arrivée de The Holy Magi.

La collection Billie Eilish sera disponible le 2 janvier, dans les magasins physiques et en ligne. Nous vous recommandons donc de ne pas oublier sur votre liste de souhaits d'écrire l'article étrange que vous voulez. Il prépare également votre look pour le Mad Cool de Madrid le 9 juillet prochain, où l'artiste s'arrêtera avec sa tournée.

