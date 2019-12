Billie Eilish n'a aucun intérêt à collaborer avec qui que ce soit: "Je vais bien"

Le plan du nouvel an de Billie Eilish est de rester un acte solo.



2019 sera toujours une année mémorable pour Billie Eilish puisque c'est l'année où elle a explosé et est devenue la méga pop star à l'âge de 17 ans. Maintenant officiellement âgée de 18 ans, la chanteuse de "Bad Guy" pense à elle projetaire plus que jamais et a discuté avec Spin sur la façon dont elle n'a pas l'intention de collaborer avec des artistes de sitôt.

Jon Kopaloff / .

"Je n'aime pas travailler avec d'autres personnes. Je me sens vraiment bizarre", a-t-elle déclaré à la publication. "Je n'aime pas mélanger les amitiés avec la musique pour une raison quelconque. Je ne joue même pas de chansons pour mes amis avant qu'elles ne soient complètement terminées. Je n'aime pas que les gens me regardent travailler … et je me débrouille plutôt bien propre, donc je vais bien. "

La seule personne avec qui Billie travaille est son frère, Finneas O'Connell, qui co-écrit et produit ses chansons. "Mes attentes ne cessent de se redéfinir", avait expliqué Finneas à propos de sa collaboration avec sa sœur. «Si vous m'aviez dit que Billie et moi arriverions là où nous nous sommes réunis, ce serait bien au-delà de ce que j'aurais espéré réaliser. C'est toujours aussi excitant, et je suis encore plus ambitieux et excité pour l'avenir. "

Regardez le dernier single de Billie "Tout ce que je voulais" ici.

Jon Kopaloff / .. [TagsToTranslate] Billie Eilish n'a aucun intérêt à collaborer avec qui que ce soit: "I'm Ok"