Billie Eilish pense que Michael B. Jordan devrait être le prochain James Bond

Billie Eilish remporte déjà 2020. Le jeune auteur-compositeur-interprète a fait le ménage aux Grammys, remportant cinq prix, dont celui du disque de l’année et du meilleur nouvel artiste, et a maintenant la chanson numéro un au Royaume-Uni avec «No Time To Die », Qui est le nouveau thème du dernier tour de Daniel Craig James Bond. C’est aussi le premier coup d’Eilish à travers l’étang.

Elle fait actuellement la promotion (et interprète) son nouveau morceau et lorsqu’on lui a demandé qui, selon elle, devrait remplacer Craig dans le rôle emblématique, elle n’a pas hésité à répondre en disant:

“Michael B. Jordan tuerait cette merde.”

Bien sûr, Craig quitte le rôle après 14 ans et dire que son plaisir de jouer le personnage a été de haut en bas serait un euphémisme. Il a déclaré il y a quelques années qu’il préférait se couper les poignets plutôt que de représenter Bond à nouveau. Il a finalement reconsidéré une proposition si douloureuse et potentiellement mortelle et a plutôt permis à un camion à benne géant plein d’argent d’être reconduit dans son entrée.

Quant à son remplaçant, Jordan est un candidat qui n’a pas été beaucoup mentionné et je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni opterait pour un acteur non britannique prenant la relève. Les suspects habituels de Henry Cavill, Tom Hiddleston et Idris Elba sont généralement en tête de liste et même Tom Hardy obtient quelques mentions de temps en temps. Mon candidat cheval noir était toujours Dan Stevens. Après l’avoir vu dans The Guest, je sens qu’il est plus que capable de se gonfler et de devenir un croyable James Bond.

Si je devais y mettre de l’argent aujourd’hui, Richard Madden serait probablement mon choix. Il est jeune, diaboliquement beau et recherché. J’adore Jordan en tant qu’acteur, ne vous méprenez pas, mais un faux accent britannique serait trop distrayant. Les Américains ne peuvent tout simplement pas obtenir des accents forts comme le peuvent les Britanniques. C’est pourquoi ils jouent avec nos super-héros depuis si longtemps.