Billie Eilish reçoit de la haine pour un message sur un maillot de bain: “Je ne peux pas gagner”

Billie Eilish s’ouvre sur les trolls Instagram dans une nouvelle interview.



Depuis qu’elle est devenue célèbre, les choix de mode de Billie Eilish ont été un sujet de discussion majeur concernant sa carrière. La chanteuse lauréate d’un Grammy a évoqué le stress de voir ses décisions critiquées à un si jeune âge dans une nouvelle interview avec Dazed.

“J’ai vu des commentaires comme:” Comment ose-t-elle parler de ne pas vouloir être sexualisée et de porter ça?! “”, Dit Eilish, se référant à une photo d’elle en débardeur de l’année dernière. Elle continue, faisant référence à une photo sur laquelle elle a posté les médias sociaux portant un maillot de bain: “C’était tendance. Il y avait des commentaires comme, “Je ne l’aime plus parce que dès qu’elle a 18 ans, elle est une pute.” Comme, mec. Je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner.”

Le débardeur était un changement radical par rapport aux vêtements baggy habituels qu’Eilish aime porter. Elle dit à Dazed qu’elle ne pourrait jamais retirer une robe: «Si je portais une robe à quelque chose, je serais détesté pour ça. Les gens diraient: “Vous avez changé, comment osez-vous faire ce contre quoi vous vous êtes toujours rebellé?” Je me dis: “Je ne me rebelle pas contre quoi que ce soit, vraiment.” Je ne saurais trop insister. Je porte juste ce que je veux porter. S’il y a un jour où je me dis: “Vous savez quoi, je me sens bien avec mon ventre en ce moment, et je veux montrer mon ventre”, je devrais être autorisé à le faire. “

Eilish se sent plus positive à propos de son image de nos jours, étant parvenue à accepter la situation: “Ce n’est pas que j’aime (mon corps) maintenant, je pense juste que je suis un peu plus d’accord avec ça.”

