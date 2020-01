Billie Eilish révèle la partie la plus difficile de sa dépression, elle a pensé à faire le pire!

La chanteuse américaine Billie Eillish a avoué dans une interview qu’elle avait eu des pensées suicidaires à plusieurs reprises.

29 janvier 2020

Plus précisément la star de l’adolescence, lauréate de cinq prix Grammy Il y a quelques jours, il a dit qu’il était une fois dans une chambre d’hôtel et a regardé par la fenêtre et a pensé à pleurer, sous la forme de la mort.

“J’étais si malheureux l’année dernière, si malheureux”, dit-il Billie eillish, l’un des artistes les plus talentueux du mouvement pop actuel.

Il a dit que malgré ses souhaits, il ne l’a pas fait, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne l’a pas fait, il l’a assuré pour l’amour de sa mère.

Billie Eillish, en plus d’être belle, elle est l’une des voix les plus talentueuses, capable de chanter comme un ange, c’est tout simplement génial.

Nous vous aimons Billie eillish!

.