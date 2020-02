Billie Eilish révèle une crise terrible pour laquelle elle a presque perdu la tête | Réforme

À l’aube de la gloire après avoir remporté 5 Grammy Awards, Billie Eilish a avoué avoir marché sur un terrain très sombre avec ses problèmes mentaux.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“L’année dernière, j’étais à mon point le plus bas lors de ma tournée en Europe. J’avais peur de me casser et de me raser la tête”,

C’est ce que la chanteuse a raconté dans l’interview qu’elle a eu avec Vogue, ceci en référence à l’épisode qui s’est produit en 2007 où Britney Spears était en crise et c’est ainsi qu’elle s’est coupé les cheveux.

18, l’interprète de “Méchant“Elle a dit que lorsqu’elle était plus jeune, elle s’interrogeait toujours sur le côté sombre de la célébrité, un sujet qu’elle ne comprenait pas avant de devenir une superstar avec seulement 14 ans, à la suite du single Les yeux de l’océan qui a été publié en 2015 dans Soundcloud et lancé à nouveau avec un clip sur YouTube en 2016.

“Quand j’ai grandi, j’ai toujours dit:” Qu’est-ce qui ne va pas avec eux? ” Tous les scandales, le moment Britney, vous grandissez en pensant qu’ils sont beaux et minces, pourquoi ont-ils foiré?

“En vieillissant, je pense:” Mon Dieu, bien sûr, ils devaient le faire. “Dans mes endroits sombres, je craignais de devenir le stéréotype dans lequel tout le monde s’adapte à chaque jeune artiste”, a-t-il déclaré.

Vous pourriez également être intéressé: BTS dévoile le sens de son nouvel album Map of the Soul: 7

L’Américaine a avoué que son explosion de popularité Cela lui a également fait sentir extrêmement peu sûr même à la maison

Par conséquent, son père, Patric O’Connell, vous devez dormir dans le salon de votre maison pour avoir l’esprit tranquille.

Il a également noté que bien qu’il apprécie les gestes et les cadeaux que les fans ont pour elle, certains types d’attitudes semblent sinistres.

Lire aussi: Billie Eilish, Camila Cabello et Demi Lovato avec des chansons émotionnelles au Grammy

“Ils sont amicaux, mais il y a une ligne qu’ils ne voient pas.”

La chanteuse et compositrice américaine Billie Eilish commente dans l’interview qu’elle a eue avec le magazine Vogue.

.