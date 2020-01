Billie Eilish, une fois interrogée, saute par la fenêtre à Berlin: “J’étais tellement malheureuse”

Billie Eilish revient sur ses jours les plus sombres.



La vie de Billie Eilish a radicalement changé à l’âge de 17 ans, passant d’un autre adolescent élevé à Highland Park, Los Angeles à une méga superstar de la pop qui, cette année, a remporté six nominations aux Grammy Awards pour son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Naturellement, un tel succès à un jeune âge peut être très important pour n’importe qui et Billie s’est récemment ouverte à Gayle King sur CBS This Morning sur la façon dont la pression et la célébrité l’ont affectée.

“J’étais si malheureuse l’année dernière. J’étais si malheureuse, et j’étais si, comme, sans joie”, a-t-elle déclaré à propos de sa première année sous les projecteurs. “Je ne veux pas être trop sombre, mais je ne pensais vraiment pas que je pourrais arriver à 17 ans.” Billie a en outre expliqué un cas à Berlin où elle a remis en question le fait de sauter par une fenêtre, la conduisant aux larmes dans sa chambre d’hôtel. “J’étais seule dans mon hôtel et je me souviens qu’il y avait une fenêtre juste là”, a-t-elle expliqué. “Je me souviens avoir pleuré parce que je pensais à la façon dont j’allais mourir, j’allais le faire.”

Après être passée de l’autre côté, grâce à sa mère et à son frère, Billie veut maintenant inspirer ses fans bien-aimés. “Je les attrape juste par les épaules et je me dis: ‘S’il te plaît, prends soin de toi et sois gentil avec toi-même et sois gentil avec toi-même. Ne fais pas ce pas supplémentaire et ne te blesse plus et tu ne peux pas le faire de retour », a-t-elle ajouté.

