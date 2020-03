Billie Eillish amoureux?: “Il est ce qui m’importe le plus dans la vie”

Saviez-vous que Billie Eillish est follement amoureuse? Eh bien, nous non plus, et nous venons de le découvrir. Elle prétend que cet homme est tout pour elle. Quelle chance!

12 mars 2020 07 h 57

La vérité est que cette jeune fille, qui a battu le record du dernier épisode des Grammys 2020 avec cinq statuettes, a finalement avoué qui était la propriétaire de son cœur … Oh mon Dieu!

Mais cet amour est destiné à être platonique, car il n’est ni plus ni moins que Justin Bieber, la chanteuse canadienne mariée au mannequin Hailey Baldwin.

“Il me semble aller mieux et cela me rend très heureux, car c’est ce qui m’importe le plus dans la vie”, a-t-il déclaré. Billie eillish dans le documentaire “Justin Bieber: Seasons”, que la pop star a mis en ligne sur sa chaîne YouTube.

Billie Eillish a avoué être une vraie croyante et, en fait, lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois, elle s’est à peine évanouie. “Je suis excité par tout ce qu’il fait, tout ce que Justin m’intéresse”, a conclu l’interprète de “Bad Guy”, qui d’ailleurs était déjà déclaré comme le thème le plus écouté de 2019.

