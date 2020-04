Billy Álvarez ne veut pas que Cruz Azul reçoive un titre

Mexico.- Le président de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, a assuré qu’il n’était pas intéressé à remporter le titre du tournoi Clausura 2020 à la table.

Ce qui précède, car la possibilité que, face à la pandémie de coronavirus Covid-19, le concours en cours soit suspendu et le championnat est donné aux cimentiers, car ils sont les leaders de la table générale.

“Il est très difficile que cela se produise car cela finirait par ressembler à un titre ou à une victoire à la Pyrrhus, qui vient d’un terme où quelque chose est réalisé mais qui ne compte pratiquement pas autant que le tournoi de compétition peut l’être avec le système qui a été établi, je Je pense qu’il y aura une alternative pour reprendre le championnat, bien que la chose la plus importante à l’heure actuelle soit pour les équipes de reprendre l’entraînement », a-t-il déclaré dans une interview pour TUDN.

D’un autre côté, Álvarez a souligné le travail de Robert Dante Siboldi, qui selon lui a obtenu la version la plus équilibrée de Cruz Azul; Bien qu’il reconnaisse qu’une partie du mérite réside dans certains des efforts passés.

“Non seulement c’est la fusion du couplage de certains des joueurs qui viennent de rejoindre, mais d’un autre côté il y a une base qui remonte à plusieurs saisons et qui n’est finalement pas un seul entraîneur mais je considère que Siboldi a donné un plus équilibré, car nous parlons de la meilleure attaque et de l’une des meilleures défenses », a-t-il déclaré.

Le post Billy Álvarez ne veut pas que Cruz Azul soit “doué” avec le titre apparu en premier sur Siete24.