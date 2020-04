Bindi Irwin partage pourquoi le mariage était plus important qu’un grand mariage

La star de la réalité et écologiste Bindi Irwin a récemment fait le lien avec son petit ami de longue date Chandler Powell au zoo australien. Alors que le couple avait prévu un mariage entouré d’amis et de famille, ils ont dû changer de vitesse en raison de la crise actuelle des coronavirus. Confrontés au choix de reporter l’événement ou de remonter leurs noces, le couple a décidé qu’ils ne voulaient pas attendre pour descendre l’allée.

La star d’Animal Planet a expliqué pourquoi elle avait décidé de dire “je fais” plus tôt que tard.

Chandler Powell et Bindi Irwin participent | John Wolfsohn / .

Une proposition d’anniversaire

Chandler est un membre proche de la famille Irwin depuis un certain temps. Rejoignez-les pour poursuivre la mission du père de Bindi, le célèbre chasseur de crocodiles Steve Irwin, Chandler et Bindi travaillent aux côtés de sa mère Terri et de son frère Robert au zoo australien pour poursuivre la cause de conservation de son défunt père. Steve Irwin a été tragiquement tué par une raie pastenague en 2006, mais sa famille garde sa mémoire et sa mission vivantes au quotidien.

Chandler a posé la question en juillet dernier à l’occasion du 21e anniversaire d’Irwin. «Le jour de mon anniversaire, j’ai dit« oui »et« pour toujours »à l’amour de ma vie», a écrit Bindi sur les réseaux sociaux. «Chandler, il y a près de 6 ans, je suis tombé amoureux de vous et chaque jour depuis, c’est un tourbillon d’aventures et de vrai bonheur. Voici une vie d’amitié, de but et d’amour inconditionnel. “

Le Crikey! C’est l’Irwins qui a souvent jailli sur Chandler et pourquoi il est le compagnon idéal pour elle. “Chandler est le gars le plus adorable de la planète et je me sens très heureuse d’avoir trouvé quelqu’un qui partage mes passions dans la vie: la conservation de la faune et la nature”, a-t-elle déclaré à People en 2017. “Il est toujours là pour moi. Ma famille l’aime aussi, ce qui est formidable. Et c’est merveilleux de trouver quelqu’un qui sera vraiment là, quoi qu’il arrive. “

Mariage au zoo

Le 25 mars, Bindi et Chandler sont officiellement devenus mari et femme lors d’une petite cérémonie au zoo australien. La jeune mariée a posté une photo de leur journée spéciale avec des détails pour ses disciples.

«Nous avons organisé une petite cérémonie et j’ai épousé ma meilleure amie. Il n’y a pas de mots pour décrire la quantité d’amour et de lumière dans mon cœur en ce moment », a-t-elle légendé la photo sur Instagram, expliquant que le manque de participants à l’événement était dû au respect des mesures de distanciation sociale. “Nous avons prévu cette belle journée pendant près d’un an et nous avons dû tout changer, car nous n’avions pas d’invités à notre mariage. Ce fut une décision très difficile mais importante pour assurer la sécurité de tous. Nous souhaitons que tous nos amis et notre famille aient pu être là avec nous, mais c’est très agréable de pouvoir partager des photos et des vidéos. ”

L’ancienne championne Dancing With The Stars a partagé les rôles spéciaux que sa mère et son frère ont remplis lors de la cérémonie, et comment son père s’est souvenu de son grand jour.

“Aujourd’hui, nous avons célébré la vie et savouré chaque beau moment que nous avons partagé ensemble dans nos jardins du zoo australien”, a déclaré Bindi. «Maman m’a aidé à me préparer, Robert m’a accompagné dans l’allée, Chandler est devenu mon mari et ensemble, nous avons allumé une bougie à la mémoire de papa. Nous avons partagé des larmes et des sourires et de l’amour. Heureusement, puisque nous vivons tous au zoo d’Australie en famille, nous pourrions être là l’un pour l’autre. »

Changement de plans de Bindi

Le couple avait initialement fixé sa date de mariage au 4 avril, mais le nouveau coronavirus a commencé à faire le tour du monde quatre semaines auparavant. La famille Irwin a dû fermer temporairement le zoo australien, Bindi et Powell décidant d’annuler leur mariage en raison de l’interdiction imminente de la plupart des rassemblements et de la limitation des mariages à seulement cinq personnes en Australie.

“Nous avions prévu depuis près d’un an”, a déclaré Bindi à People, “mais dès que tout cela a commencé, nous avons dû examiner différentes options pour nous assurer que tout le monde était en sécurité.”

Alors que le couple envisageait de repousser la date, ils ont décidé que commencer leur nouvelle vie ensemble dans une union conjugale était plus important qu’un mariage somptueux. “Nous avons pensé à reporter, parce que vous voulez partager cette journée avec tout le monde, mais quand cela se résumait à cela, nous avons tous deux dit:” Regardez, nous voulons désespérément nous marier, et peu importe ce que l’avenir nous réserve, au moins nous «Ce sera mon mari et ma femme», a révélé Bindi. “” Nous pouvons conquérir le monde ensemble. “”

Entouré de “beaucoup d’animaux” et juste sa maman, son frère et le meilleur ami de son défunt père, Wes Mannion, Bindi et Chandler ont dit “je fais”.

“La première fois que j’ai vu Bindi dans cette robe, c’était la plus belle vue du monde”, a déclaré Chandler à propos de son épouse. «J’ai immédiatement déchiré. Rien ne s’est jamais senti aussi bien que ce moment. »

Les jeunes mariés étaient clairement ravis de leur décision de passer leur journée spéciale. “Même si ce n’était pas parfait, c’était notre parfait”, a expliqué Bindi. «Ces derniers jours ont été incroyables en réfléchissant à notre tourbillon d’une journée et en regardant aussi vers l’avenir. Mon père serait tellement heureux. “

Félicitations à l’heureux couple!