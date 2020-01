Binks Jar Jar apparaissent sur la série Obi Wan Kenobi

En dépit d’être le personnage le plus détesté par les fans de Star Wars, Jar Jar Binks pourrait revenir à l’action, et rien de moins qu’une série stellaire de Disney +. Si vous êtes très jeune et je croyais que la haine pathétique des fans de Star Wars pour la nouvelle trilogie a été exagérée, vous savez que rien ne se compare à l’hostilité exprimée par le fandom de l’univers galactiques Jar Jar Binks.

Haine pour le Gungan pathétique provoqué la colère des millions de fans était si grand que même l’acteur qui a donné vie au personnage était au bord du suicide. Bien que maintenant beaucoup oublient que Jar Jar Binks a été bien accepté par les enfants, alors la première de The Phantom Menace, les adultes qui étaient fans de la première trilogie méprisaient le caractère, et a commencé une campagne contre lui, ce qui signifie que ses apparitions étaient minimes dans les deux derniers films de la deuxième trilogie. Ahmed Best, l’acteur qui a donné vie à Binks Jar Jar, a dit qu’il a reçu des menaces de mort des fans fous de Star Wars, et l’occasion plus d’un gentlemen qui semblait avoir le même âge que leurs parents ont approché et ils ont crié « détruit mon enfance. » Très difficile à supporter pour un jeune homme qui dépassait à peine 20 ans.

Maintenant, avec la haine de warsies diminué par l’âge, Lucasfilm était en repensant aux premiers avions à Jar Jar. Selon une rumeur, Jar Binks Jark retour dans Star Wars: Obi-Wan Kenobi viendra exclusivement à Disney +. La rumeur va plus loin, et même indique que le Jar Jar verra dans la série sera différente de celle de The Phantom Menace, non seulement dans l’attitude, même leur apparence physique sera différent.

Jason Ward, rédacteur en chef du site populaire Making Star Wars, qui a généralement le meilleur exclusif de l’univers galactique, est la source de la rumeur:

« On m’a dit (dans la série) Ben Kenobi croise son vieil ami de Naboo, Jar Jar Binks. Ils ont déjà été fait les premiers travaux pour le retour des guerres CGI Gungan étoiles. Jar Jar aura une longue barbe pour refléter où vous avez été et ce que leur nouvelle vie. Il a été caché depuis l’univers a été trompé par le grand mensonge qui a marqué le début de l’Empire galactique. Donc, Kenobi n’est pas le seul personnage barbu cette fois-ci “.

Ainsi l’idée de Deborah Chow, le directeur de la série, il disculper Jar Jar Binks. Il est prévu que Star Wars: Obi-Wan Kenobi commencer le tournage à l’été 2020 et il ouvre quelque part en 2021.

