Bioserie Alista par Miguel Bosé

La bioserie sur la vie de Miguel Bosé est déjà en cours, selon Variété.

Les producteurs Shine Iberia, Elefantec Global et Rock hérité Entertainment a acquis les droits exclusifs et en partenariat avec Movistar Plus, ils développeront le projet.

Macarena Rey, directrice de Shine Iberia et responsable de la version espagnole de MasterChef, sera responsable de la série.

L’interprète de “Bandit Lover” Il a dit qu’il collaborait avec les scénaristes tout en travaillant sur une autobiographie qui, selon lui, serait complémentaire à la série.

Outre l’Espagne, la série sera également distribuée en Mexique et le reste de l’Amérique latine.

Jusqu’à présent, aucun détail sur le casting ou une date de sortie n’a été révélé.

Après le début d’une vague de bioséries des célébrités les plus célèbres, il était bien connu que tôt ou tard la vie de Miguel Bosé.

Le chanteur d’origine espagnole a actuellement soixante-trois ans, est actif dans le monde du divertissement depuis 1973 et à ce jour, il continue d’être l’un des plus grands représentants de la musique.

Son nom complet est Luis Miguel González Bosé, pour sa fortune, il a grandi entouré d’art et de culture, ce qui lui a permis de privilégier la musique et le théâtre.

En dépit d’être un panaméen d’origine espagnole, le chanteur a montré une grande affection pour le Mexique, il a démontré à plusieurs reprises son amour pour le pays, célébrant certains des Traditions mexicaines et pour la passion d’être mexicain.

Pendant deux ans que Miguel Bosé avait disparu des scènes, il a décidé de revenir et de faire ses grandes présentations ayant la chance d’être reçu avec toute l’affection du public depuis qu’il est apparu sur scène, il est apparu au Auditorium Hall M devant 4 mille 199 personnes (figure officielle), qui ont apprécié chaque thème de leur répertoire.

