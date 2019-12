Bird Box Composer claque le film, dit que c'était une perte de temps

Ma copine goth au lycée m'a transformé en Nine Inch Nails quand j'étais un adolescent angoissé. Alors que j'étais déjà tombée amoureuse de Trent Reznor dans les années 1990, lorsque ma mère hurlait son «Closer» sexuellement explicite alors que j'étais enfant, son œuvre plus vaste m'échappait. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai gagné en appréciation pour l'homme et quand il est entré dans la composition de films, j'ai suivi de près. Cependant, j'ai raté son Boîte à oiseaux marquer et, apparemment, il n'y a même pas grand-chose à manquer.

Je ne me suis jamais beaucoup soucié de voir le thriller Sandra Bullock susmentionné, car il était fustigé d'un œil critique et j'avais déjà regardé A Quiet Place plus tôt cette année. J'étais excité quand j'ai entendu Trent et Atticus Ross le marquer, mais je suppose que c'est à peine dans le produit final, quelque chose qui a énormément contrarié le leader de Nine Inch Nails, surtout après un temps apparemment misérable à composer le truc du dang en premier lieu .

Découvrez sa colère au début des années 2000 ici:

"Quand nous nous sommes plongés dedans, on avait l'impression que certaines personnes le téléphonaient. Et vous êtes coincé avec un monteur de film qui avait vraiment un mauvais goût. C'est le genre de notre barricade pour mettre des trucs dans le film. Et la cerise sur le gâteau s – t était que nous étions en tournée quand ils l'ont mélangé. Et ils ont mixé la musique si bas, on ne pouvait pas l’entendre de toute façon. Donc c'était comme, c'était un … c'était une f – roi perte de temps. Puis nous avons pensé que personne ne verrait ce film f-king. Et, bien sûr, c'est le film le plus énorme jamais vu sur Netflix. »

Cliquer pour agrandir

Enfer ouais, allez-y Trent! J'adore le gars, j'aime vraiment. Je dirais qu'il n'a jamais tout à fait vendu, bien que cette entente étrange qu'il ait conclue avec Apple soit décourageante. Il a toujours été un artiste de musique indépendant, cependant, créant son propre label, The Null Corporation, dans les années 2000. De plus, il a été déchiré après une période difficile de sa vie, revenant plus grand que jamais. Il est comme … génial. Et, je vais le dire, une bombasse. Et franc. Et un compositeur incroyable. Que ne faut-il pas aimer?

Je sais ce qu'il ne faut pas aimer: Boîte à oiseaux. Oui, il pourrait être l'un des films originaux les plus regardés de Netflix de tous les temps, mais tout comme l'éditeur du film, les gens semblent avoir mauvais goût de nos jours. Tant pis.