Birdman paiera un loyer pour les résidents de son ancien quartier NOLA

Birdman et Cash Money proposent de redonner au quartier qui les a élevés au milieu de la pandémie de coronavirus.



Les gens, célébrités ou non, ont fait ce qu’ils peuvent à travers le monde pour aider à la suite de la pandémie de coronavirus. C’est un verrouillage global, à ce stade, les États-Unis étant les plus durs en ce moment. Des ordonnances du gouvernement sont en place avec des initiatives pour aider ceux qui en ont besoin, mais de nombreuses personnalités éminentes mettent également leur argent pour aider les moins fortunés.

Earl Gibson III / .

Birdman, un fier natif de la Nouvelle-Orléans, a frappé le ‘Gram’ où il a annoncé qu’il redonnerait en grande partie. Partageant une photo de lui et de son frère Slim, il a révélé qu’il proposait de payer un loyer pour le mois de mai aux habitants du quartier où il était né et avait grandi.

“Je voudrais 2 offres pour payer le loyer de tout le monde pour le mois de mai (pour ceux qui en ont besoin) dans le quartier des résidents de UPTOWN New Orleans où je suis né et j’ai grandi de mac melph calio et ST Thomas également du 3e au 17e quartier “, a-t-il écrit sur Instagram avant d’appeler les dirigeants de sa communauté à se joindre à lui, notamment le maire de la Nouvelle-Orléans.

Birdman a également veillé à remercier tout le personnel hospitalier qui travaille en première ligne pendant la pandémie.

Consultez le post de Birdman ci-dessous.

