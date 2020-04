Birds of Prey Blu-ray arrive en mai – / Film

Oiseaux de proie, AKA Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn, AKA Harley Quinn: Birds of Prey, est actuellement en version numérique. Mais si vous êtes comme moi et que vous préférez toujours les médias physiques, voici une bonne nouvelle: le Blu-ray est en route. La sortie 4K UHD, Blu-ray et DVD arrivera le mois prochain, 12 mai pour être exact, apportant avec lui toutes sortes de fonctionnalités spéciales.

Oiseaux de proie

Birds of Prey n’a pas exactement mis le feu au box-office – mais vous savez quoi? C’est un film amusant. Il y a quelques problèmes de script ici et là – je ne pense vraiment pas qu’il ait besoin de l’angle de la chronologie non linéaire – mais dans l’ensemble, c’est un film de gang de filles ultra-violent et extravagant. Margot Robbie continue de vivre comme Harley Quinn, et Ewan McGregor est d’avoir le temps de sa vie en tant que masque noir.

Dans Birds of Prey, «Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis (Ewan McGregor) et son bras droit zélé, Zsasz (Chris Messina), ont visé une jeune fille prénommée Cass (Ella Jay Basco), la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley (Margot Robbie), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Renee Montoya (Rosie Perez) entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Le film est actuellement disponible en numérique, mais je suis une créature d’habitude, et je préfère attendre la sortie Blu-ray – qui arrive le 12 mai. Voici les fonctionnalités spéciales incluses:

Mode de vue Birds Eye

Oiseaux de proie: Oiseaux d’une plume

Crasse et crime

Nerds sauvages

roman

Sanity is Sooo la saison dernière

Une relation amour / skate

Bobine gag

Le disque Blu-ray 4K Ultra HD comportera «Dolby VisionTM HDR, qui élargit considérablement la palette de couleurs et la plage de contraste, et utilise des métadonnées dynamiques pour optimiser automatiquement l’image pour chaque écran, image par image. Il comprendra également HDR10 + TM, une nouvelle technologie HDR qui optimise les niveaux de luminosité et de contraste pour chaque scène, rendant les zones claires plus claires et les zones sombres plus sombres pour offrir une expérience de visionnement réaliste. »

Dirigé par Cathy Yan à partir d’un script par Christina Hodson, le film est basé sur des personnages de DC. Le casting principal comprend également Mary Elizabeth Winstead comme Huntress, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Rosie Perez comme Renee Montoya, Ella Jay Basco joue également le rôle de Cassandra «Cass» Cain, Chris Messina comme Victor Zsasz, et Ewan McGregor comme Roman Sionis / Black Mask.

