Birds Of Prey confirme enfin la sexualité de Harley Quinn

Nous savons tous que Harley Quinn est fou – littéralement – pour le Joker, mais au fil des ans, l’anti-héroïne est également devenue bisexuelle. Plus célèbre encore, son amitié avec Poison Ivy – qui remonte à ses origines dans Batman: The Animated Series – est devenue une romance au fil du temps. Dans les bandes dessinées d’Injustice, le couple est même marié. Bien que nous n’ayons pas encore vu Pamela Isley dans le DCEU, Oiseaux de proie confirme que, comme son homologue de la bande dessinée, Harley de Margot Robbie est également bi.

Vous n’avez peut-être pas compris cette révélation, car il s’agit d’une sorte d’accord en un clin d’œil qui vous manquera. Le film s’ouvre sur une séquence d’animation décalée dans laquelle Harley raconte sa vie jusqu’aux événements du film. Essentiellement, elle n’a jamais eu de chance. Son père était négligent, elle a été envoyée dans une école catholique dirigée par des religieuses brutales et elle a eu une série de relations infructueuses. À ce stade, nous avons un aperçu de deux des ex-petits amis de Harley et une ex-petite amie.

C’est tout ce que nous découvrons sur cet ancien partenaire, mais ce bref moment crée une future petite amie potentielle pour l’ancien psychiatre d’Arkham dans la DCEU. De toute évidence, les fans espèrent que ce sera Ivy, et Robbie l’espère aussi. L’actrice – et productrice sur ce film – a clairement indiqué qu’elle se battait pour obtenir la méchante dans la franchise et même si cela ne se produira pas dans The Suicide Squad, qui sera la prochaine fois que nous la verrons comme Harley, peut-être que ce sera dans quel que soit le prochain film du personnage après ça.

Bien sûr, l’ex animé de Harley n’est pas le seul représentant LGBT dans Oiseaux de proie. Renee Montoya est dépeinte comme ouvertement gay, selon son homologue comique, le procureur adjoint de Gotham se révélant être son ancienne petite amie. De même, Black Mask et Victor Zsasz sont fortement impliqués pour avoir un aspect romantique à leur dynamique de patron de crime / homme de main. Nous n’avons toujours pas eu de baiser gay dans le DCEU, mais vous croisez les doigts, nous y arrivons le plus tôt possible.