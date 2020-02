“Birds Of Prey” décrit comme un tour de funhouse “John Wick” Batsh * t Crazy par les fans

Les fans reçoivent assez bien le nouveau film de Harley Quinn, “Birds of Prey”.



À la suite de la réception terne de Suicide Squad (2016) à sa sortie, Warner Bros. avait besoin d’un film pour aider à revitaliser la franchise de films qui devrait sortir son deuxième opus en 2021. L’équipe de DC Universe s’est mise au travail pour organiser une spin-off de Suicide Squad. centré autour du complice et amant du Joker, Harley Quinn, intitulé Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), qui devrait sortir dans les cinémas du monde entier la semaine prochaine. Maintenant, avec les projections de presse et Warner Bros.en mode promo complet pour leur dernière création, les téléspectateurs des premières projections affirment que Birds of Prey est l’une des meilleures œuvres à sortir de l’univers DC dans l’histoire récente.

Selon un des premiers téléspectateurs, le film est comparable à celui du dernier film de John Wick, offrant des promesses de chaos pur, d’anarchie, de gangs de filles et de scènes de combats intenses. D’après les dizaines de critiques de films qui ont pu voir le film tôt, leurs critiques étaient étonnamment optimistes exhortant les cinéphiles à voir le film par eux-mêmes. Découvrez certains des commentaires ci-dessous:

Birds of Prey avec la réformée du Dr Harleen Quinzel met en évidence les conséquences de sa prétendue rupture «mutuelle» avec le Joker. Le film entoure ensuite son intrigue autour de Harley Quinn (joué par Margot Robbie) et de son gang de filles alors qu’ils terrorisent Gotham City de toutes les manières imaginables. Le casting comprend également les stars Mary Elizabeth Winstead dans Huntress, Jurnee Smollett-Bell dans Canary, Rosie Perez dans Renee Montoya et Ewan McGregor dans Black Mask.

Avec The Batman avec Robert Pattison officiellement en production et James Gunn à la tête des fonctions de réalisateur du nouveau film Suicide Squad 2, DC et Warner Bros ont la possibilité de lancer la décennie dans la bonne direction pour la maison du studio. Découvrez la bande-annonce de Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) ci-dessous et si vous êtes intéressé, regardez le film dans les salles le jeudi 6 février.

