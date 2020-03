Birds of Prey Digital Fonctions spéciales, précommande annoncée!

Les caractéristiques spéciales et les précommandes de l’édition numérique de Oiseaux de proie et émancipation fabuleuse de Harley Quinn a été révélé! Vous pouvez consulter les fonctionnalités spéciales répertoriées ci-dessous pour le film, qui devrait arriver sur Digital le 24 mars, et précommander votre copie ici!

De Warner Bros. Home Entertainment et DC, le Oiseaux de proie les fonctionnalités spéciales incluent:

-Mode de vue Oiseaux

-Oiseaux de proie: oiseaux d’une plume

-Grime et crime

– Nerds sauvages

-Roman

-Sanity est Sooo la saison dernière

-Une relation amoureuse / skate

-Bobine gag

Margot Robbie la reprend Suicide Squad rôle de Harley Quinn dans le film, qui met également en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong (Tout juste sorti du bateau), Robert Catrini (Histoire du crime américain), Steven Williams (IL) et Derek Wilson (Prédicateur) complètent l’ensemble.

Cathy Yan (Cochons morts) a réalisé le spin-off, faisant d’elle la première femme réalisatrice asiatique à diriger un film de super-héros. Le script a été écrit par Christina Hodson (Bourdon).

Dans DC Comics, le Oiseaux de proie sont une équipe de super-héros majoritairement féminine comprenant Oracle / Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen et Katana, qui a été joué par Karen Fukuhara dans Suicide Squad. Une série télévisée en direct de courte durée intitulée Oiseaux de proie diffusé sur The WB de 2002 à 2003 pour 13 épisodes, avec Ashley Scott dans Huntress, Dina Meyer dans Barbara Gordon / Oracle, Ian Abercrombie dans Alfred Pennyworth et Mia Sara dans Harley Quinn.

Warner Bros Pictures présente une production LuckyChap Entertainment, une production Clubhouse Pictures, une production Kroll & Co. Entertainment, le film sera également disponible en VOD le 7 avril.

