‘Birds of Prey’ en avant-première, Margot Robbie veut faire équipe avec Poison Ivy & More / Film

Intéressé à voir Oiseaux de proie en avance? Vous voulez voir la combinaison alternative conçue pour La Flèche finale qui n’a pas été utilisée? Que diriez-vous d’un montage étendu à partir de la fin de Crise sur des terres infinies avec des univers plus parallèles? Volonté Clea venir au MCU dans le Docteur étrange suite? Quels conseils Cathy Yan obtenir de Petty Jenkins avant de diriger Oiseaux de proie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Cette Crise sur des terres infinies la modification par les fans ajoute quelques autres Terres alternatives au montage final du crossover.

le La Flèche la finale de la série comprenait une référence notable à la série de comédie de courte durée de DC Comics Impuissant.

Les abonnés DC Universe devraient recevoir des invitations à des projections de Oiseaux de proie qui se passe quelques jours plus tôt.

Pour une raison quelconque, la finale de la série de La Flèche la nuit dernière a attiré moins de téléspectateurs que l’avant-dernier épisode.

John Diggle semble avoir un certain pouvoir cosmique dans son avenir avec cette scène de la fin du La Flèche final.

Kumail Nanjiani dit que son entraînement dans Marvel Studios lui a valu un abonnement de 10 ans à un certain site Web pour adultes.

Artiste de concept Andy Poon a montré quelques conceptions alternatives inutilisées pour le costume final La Flèche aurait pu porter.

Il fut un temps dans la bande dessinée où Capitaine Amérique et Bucky Barnes tué 100 millions de soldats japonais.

