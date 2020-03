Birds of Prey et The Gentlemen reçoivent les premières versions de VOD!

Birds of Prey et The Gentlemen reçoivent leurs premières sorties VOD!

Dans le sillage d’Universal annonçant que plusieurs films actuellement en salles se dirigeront tôt vers les plateformes numériques, Warner Bros. et STX Entertainment ont choisi de faire de même et de révéler que le DECU Oiseaux de proie et Guy Ritchie Les messieurs recevront tous deux un traitement similaire lors de leurs débuts en VOD la semaine prochaine, selon Fandango!

Les deux films, qui sont sortis en salles le 24 janvier et le 7 février, étaient initialement prévus pour des sorties numériques à la mi-avril, mais les deux studios ont choisi de prendre des notes sur la décision d’Universal de sortir. La chasse et L’homme invisible et passer aux sorties jusqu’au 24 mars, avec des précommandes pour la bande dessinée bien accueillie dirigée par Margot Robbie et le thriller policier Guy Ritchie déjà disponibles sur FandangoNow.

Margot Robbie la reprend Suicide Squad rôle de Harley Quinn dans le film, qui met également en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong (Tout juste sorti du bateau), Robert Catrini (Histoire du crime américain), Steven Williams (IL) et Derek Wilson (Prédicateur) complètent l’ensemble.

Cathy Yan (Cochons morts) a réalisé le spin-off, faisant d’elle la première femme réalisatrice asiatique à diriger un film de super-héros. Le script a été écrit par Christina Hodson (Bourdon).

Dans DC Comics, le Oiseaux de proie sont une équipe de super-héros majoritairement féminine comprenant Oracle / Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen et Katana, qui a été joué par Karen Fukuhara dans Suicide Squad. Une série télévisée en direct de courte durée intitulée Oiseaux de proie diffusé sur The WB de 2002 à 2003 pour 13 épisodes, avec Ashley Scott dans Huntress, Dina Meyer dans Barbara Gordon / Oracle, Ian Abercrombie dans Alfred Pennyworth et Mia Sara dans Harley Quinn.

Les messieurs (anciennement intitulé Toff Guys) Suit l’expatrié américain Mickey Pearson (McConaughey) qui a construit un empire de marijuana très rentable à Londres. Quand le mot sort qu’il cherche à retirer de l’argent pour toujours, cela déclenche des complots, des stratagèmes, des pots-de-vin et du chantage dans le but de voler son domaine sous lui.Le cocktail visuel signature de Ritchie sera servi avec beaucoup de plaisir. Ritchie a écrit le scénario avec Marn Davies et Ivan Atkinson.

Le film met en vedette Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement), Collin Farrell (Veuves), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Dockery (Downton Abbey), Charlie Hunnam (Pacific Rim), Jeremy Strong (Succession) et Eddie Marsan (Sherlock Holmes). Les messieurs comprend également Lyne Renee, Chris Evangelou, Eugenia Kuzmina et Jason Wong.

Le film devrait sortir en salles le 24 janvier 2020.

Ritchie sort du succès massif de son adaptation en direct de Disney’s Aladdin qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Ses autres crédits de films notables incluent Sherlock Holmes films, Arracher et Serrure, réserve et deux barils fumants.