‘Birds Of Prey’ obtient une libération précoce de VOD au milieu d’une épidémie de coronavirus

La réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a annoncé que le film DC avait augmenté sa date de sortie en location numérique.

Avec la fermeture des salles de cinéma et le fait que les gens du monde entier restent à l’intérieur dans le but de ralentir la propagation du coronavirus, Universal Pictures fera le choix sans précédent de faire des films tels que The Invisible Man et The Hunt disponibles à la demande pendant leurs sorties théâtrales. Maintenant, Warner Bros fait la même chose avec Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn).

Hier, la réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a déclaré qu’elle ne serait pas opposée à ce que le film DC récemment sorti repousse également sa date de sortie en VOD. Quelques heures plus tard, Warner Bros.a choisi de rendre Birds of Prey disponible à la location numérique le 24 mars et Cathy Yan s’est adressée à Twitter pour remercier les fans de leur soutien et exprimer son bonheur pour les personnes pouvant regarder de nouveaux films même pendant leur séjour. Accueil.

Vous pouvez consulter le post de Cathy Yan ci-dessous.

Woohoo! Birds of Prey sera en effet disponible en location numérique le 24 mars! Merci à tous les fans et supporters. Je suis juste heureux que les gens puissent profiter de nouveaux films amusants en ce moment.

– Cathy Yan (@CathyYan) 17 mars 2020

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey de Cathy Yan:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles.

