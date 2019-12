Birds Of Prey obtient une nouvelle promotion sur le thème de Noël

Harley Quinn semble être le type de personnage qui apprécierait la saison des fêtes, il semble donc approprié que le prochain Oiseaux de proie a publié une nouvelle bande-annonce sur le thème de Noël (voir ci-dessous). Bien que cela ressemble au type de marketing sur le nez que la plupart des grandes marques utilisent pendant les vacances, cela correspond au moins à l'esprit anarchique de l'équipe titulaire.

Birds of Prey n'est qu'à quelques semaines de sa sortie et la campagne de commercialisation du dernier opus de la DCEU commence à chauffer. Le projet est resté pratiquement silencieux pendant des mois, par coïncidence au moment où Chad Stahelski de John Wick est intervenu pour diriger de nouvelles prises de vues après que Warner Bros.serait mécontent d'une version antérieure que la réalisatrice Cathy Yan avait assemblée.

Cependant, le mot est que les reprises ont en fait considérablement amélioré Birds of Prey, le studio étant maintenant suffisamment confiant pour que ce soit un succès qu'ils aient également obtenu une cote R, probablement pour capitaliser sur le succès record de Joker. De nouvelles images et spots télévisés ont fait le tour des dernières semaines, alors que les aventures de Harley Quinn se présentent comme le premier blockbuster de début d'année de 2020. Mais pour l'instant, vous pouvez consulter le nouveau teaser Birds of Prey sur le thème de Noël au dessous de:

Amusez-vous ce Noël! 💥 #BirdsOfPrey arrive dans les salles le 7 février. Pic.twitter.com/FuvVgT3mzq

– Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) 23 décembre 2019

Harley Quinn est clairement positionnée comme l'une des pierres angulaires de la DCEU pour l'avenir, avec Margot Robbie à la tête et à la production Oiseaux de proie, ainsi que la première place dans le tournage actuel de James Gunn, The Suicide Squad. Et avec des goûts de Robbie Harley, de Gal Gadot Wonder Woman et de Jason Momoa Aquaman qui dirigent la nouvelle aube courageuse de la DCEU, la franchise semble être en mauvaise santé après une récente reprise des fortunes critiques et commerciales pour la série autrefois décriée.